La Red internacional de Cátedras Abertis entregó el pasado mes de diciembre sus IX y X Premios Internacionales de Gestión de Infraestructuras de Transporte y Seguridad Vial, que reconocen los mejores trabajos universitarios en materia de seguridad vial y trazan las líneas hacia la movilidad del futuro.

El acto tuvo lugar en la Escuela de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid y, en él, se puso de manifiesto la importancia de la colaboración entre la universidad, la empresa y la administración a la hora de innovar e investigar para beneficio de toda la sociedad.

El doctor de la Universidad de Vigo Jesús Balado fue el ganador del IX Premio Abertis en la modalidad de Seguridad Vial, gracias a su trabajo de investigación Classification and modelling of urban environments from point clouds for physical accessibility diagnosis and pedestrian pathfinding.