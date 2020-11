Empieza el día. Y un acto tan simple como levantarse de la cama es todo un mundo para Pere. Hace aproximadamente tres años que le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson. Desde el confinamiento, su estado ha empeorado de forma notable y con mucha rapidez. Fue en ese momento cuando Cecília, su mujer y quien se ocupa de él, decidió que el sentido común que aplicaba en su cuidado no era suficiente. “Mientras estábamos encerrados en casa, llamé a la psicóloga del centro de día al que llevaba a Pere, en el Hospital del Carme de Badalona. Sentía que necesitaba una guía, algo que me ayudara a darle a mi marido una mejor atención. Cuando salimos del confinamiento y Pere pudo volver al centro de día, esa misma psicóloga me informó de los talleres que se realizan desde el Programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas de la Fundación ”la Caixa”, en formato virtual. Y no dudé ni un segundo en apuntarme”.



Cecília se convirtió así en alumna de la Escuela de Cuidadores, en la que se imparten talleres orientados a personas que tienen a su cargo seres queridos con enfermedades avanzadas. “Confort físico. Cuidarse para cuidar” o “Buen trato” son algunos de los talleres del programa. Y Cecília decidió que debía hacerlos todos. “Yo no soy experta en informática, pero me lo pusieron todo tan fácil y me atendieron de una forma tan cercana y sencilla, que seguirlos en formato virtual me ha resultado de lo más fácil. Además, no puedo dejar solo a Pere, soy su cuidadora las 24 horas del día, así que realizar un taller cómodamente desde casa mientras puedo estar con él fue lo que me impulsó a apuntarme al pack completo”.