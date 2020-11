Galardonada en el 2016 con la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya por su aportación en la investigación de las demencias, Boada se presta a responder a otras cuestiones para las que ya se intuyen respuestas, como por qué afecta a más mujeres que hombres. “Porque ellas viven más años, pero no solo eso. En una pareja formada por un hombre y una mujer, si el afectado es él, ella minimiza la situación, la maneja y se tarda más en conocer la realidad. En el caso contrario, el hombre claudica antes”. O cómo se detectan los primeros síntomas. “Para un diagnóstico necesito dos alarmas: la primera es la propia merma de facultades, y la otra viene de las personas que conviven con nosotros y detectan esos cambios, por mínimos que sean, en las rutinas. Hay una antesala, una pérdida de memoria tan característica y que se ha investigado tanto, que se puede saber que en dos o cinco años se desarrollará la enfermedad”, continúa.



Toda una vida dedicada a esta lucha la lleva a afrontar de otra manera la posibilidad de verse en el otro lado. “¿Lo ocultaría? No. ¿Entraría en un estudio de investigación? Sí. ¿Y si fuera un tratamiento en fase muy experimental? También. Esto solo se puede entender desde la generosidad para poder vencer. Y por eso le digo a mi familia: si un día cambio de opinión y dejo de pensar esto, esa ya no soy yo”.