A Rosa Plantagenet-Whyte, fundadora de Seniors en Red, le gusta llamar “amigos” a los voluntarios. Son personas “con experiencia”, adultos, a veces jubilados y con tiempo que brindan su cariño y disponibilidad a personas mayores que, en muchos casos, no tienen ni familiares ni amigos. “Acompáñame a no estar solo” es el nombre del proyecto que la Fundación ”la Caixa” ha seleccionado este año dentro de la convocatoria Promoción de la autonomía y atención al envejecimiento, la discapacidad y la enfermedad, reafirmando su compromiso con las entidades sociales ante la crisis producida por la pandemia del coronavirus.



Rosa, que decidió junto con Emilia y otros socios arrancar este proyecto en el 2016, era muy consciente de la problemática que existía con la soledad de las personas mayores, ya que trabajó toda su vida como médico especialista en gerontología. “Cuando se da un deterioro físico y mental y la red de amigos o familiares se rompe, esa soledad es muy dura, esa sensación de que no importas a nadie”, cuenta Rosa, que tiene a mano decenas de historias en las que los voluntarios han hecho mejor la vida de los ancianos (y viceversa).



Una de las historias más emblemáticas es la de Miguel, de 80 años, sordociego, que salía cada mañana a dar varias vueltas alrededor de la residencia donde vive en Zaragoza unas cuantas veces al día, porque iba solo y era el único trayecto que podía hacer. “Cuando conoció a Rafa, hasta la catedral del Pilar se iban”, cuenta Rosa, que explica que durante el confinamiento mantenían contacto telefónico, como otra pareja de “amigos” en la que la señora, también invidente, iba acompañada por una voluntaria a clases de yoga. “Durante el confinamiento, le mandó un regalo por su cumpleaños”, recuerda.