Me he pasado la vida priorizando tanto el deporte por encima de todo lo demás que no he asistido ni a las celebraciones familiares: bodas, bautizos… Hasta que entendí que lo más importante en la vida son las personas a las que quieres. Y de corazón decidí, ahora hará un año, dejar de lado mis objetivos deportivos y priorizar por primera vez a mi familia. Bueno, ¡y crear una propia!



Hoy, mi hijo Kai tiene un mes y dos días, y yo, bastantes ojeras… ¡Las noches son muy distintas a las de antes! Mis compañeras me preguntan si es más duro esto o unos juegos olímpicos. Y no lo sé, pero en cualquier caso la adrenalina que desprendo ahora me hace superarlo todo. Siento que estoy en una etapa maravillosa y que esta es la mejor medalla que podría conseguir jamás.



Hasta ahora, llevaba 16 años en la Selección Española, entrenaba 10 horas al día, seis días a la semana, y vivía para y por el deporte. Por eso, a pesar de que mi decisión de abandonar la competición era temporal, me costó mucho tomarla. Pensaba: ¿sabré hacerlo? ¿Estaré a la altura? ¿Encontraré algo que me apasione tanto como el deporte? Hay que entender que la retirada es durísima para cualquier deportista, porque te plantas en los 30 o 35 años sin haber tenido otra experiencia laboral, tu juventud ha sido distinta… Y pasas de ser el mejor en lo tuyo y tener toda la atención a ser una persona normal que ha de decir: “Hola, me llamo Fulanita y vengo a buscar trabajo”. De nada te sirve haber sido campeón olímpico. Ya no puedes vivir de lo que has sido. Y si quieres ser arquitecto, diseñador, doctor… tienes que, como todo el mundo, trabajar muchísimo desde cero y demostrar que puedes hacerlo.