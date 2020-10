El documento revela que más de un tercio de los encuestados han tenido pensamientos negativos, fruto de la ansiedad, de la tristeza y del propio aislamiento; y ocho de cada diez declaran sentir miedo por el futuro. Este miedo por el futuro no es por el suyo propio, sino por el de las generaciones futuras. “Es muy significativo que estas personas (los vulnerables al virus) tengan más miedo por el futuro de sus hijos (los invulnerables al virus) que por el propio”.



Las consecuencias negativas producidas por la pandemia son, por tanto, importantes, pero no deberían impedirnos ver lo que para Javier Yanguas es un elemento muy destacable en el análisis de esta experiencia. Y es que la mayor parte de las personas mayores, a pesar de las dificultades con las que se han encontrado, han pasado con éxito el confinamiento.



Otra gran lección de esta pandemia es que la responsabilidad individual no puede desligarse de la colectiva: “La pandemia ha puesto de manifiesto que todos somos vulnerables, no solo las personas mayores, y que tenemos un destino común y compartido. De esta salimos juntos o no sale nadie, por lo que tenemos una responsabilidad individual en un futuro común y compartido”.



El informe también es una invitación a cambiar ciertas inercias en la gestión del apoyo a los mayores: “A lo largo de los últimos 20 años nos hemos basado en modelos muy centrados en la actividad, en el hacer. Pero a medida que la vejez se alarga en el tiempo, “el hacer” queda obsoleto, necesitamos modelos basados en “el ser”, en el desarrollo de un proyecto personal con sentido y significado, y no en el mero activismo. Necesitamos dar sentido a lo que hacemos”.