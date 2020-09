Una de ellas es Elisabet, una adolescente que ha descubierto el placer de la lectura en la Resi. Antes, dice, no le interesaba. “La mochila me hace bastante falta para meter los libros”, cuenta. También Sara, de 16 años, que este año empezará a estudiar jardinería. “Yo necesitaba un estuche nuevo. El que tengo está viejo ya”, dice. Mientras tanto Ruth, una de las voluntarias, reparte satisfecha las mochilas a los niños, niñas y adolescentes. “Es verdad que contribuimos a crear una sociedad mejor y que ayudamos a los demás, pero hay que tener en cuenta que esto también nos ayuda a nosotras en nuestro crecimiento personal. Y realizarlo a través de la entidad en la que trabajamos nos facilita la vida y nos hace sentir orgullosas”, cuenta.



¿Y el confinamiento? ¿Cómo ha afectado a estos chavales? El coordinador de los educadores, Miguel Ángel Hurtado, cuenta que el impacto en el rendimiento escolar ha sido mayor en los menores que acuden durante el día que en los que residen en el centro. Ellos se quedaron en su casa durante el confinamiento, y eso evidenció la desigualdad de condiciones: la falta de recursos tecnológicos para seguir las clases, sumado a la falta de tiempo o de conocimientos técnicos de su familia para ayudarles, hizo que bajara su rendimiento escolar. “Un día nos llamaron los centros advirtiendo que no estaban asistiendo a clase o que no hacían los deberes… entonces empezamos a hacerles un seguimiento más intenso”, cuenta Miguel Ángel.



Por el contrario, explica satisfecho que el impacto emocional en los chicos y chicas de la Resi ha sido menor de lo que esperaban. “Estuvieron dos meses sin poder ver a sus padres ni volver a casa. Y aunque la Fundación ”la Caixa” nos facilitó unas tablets para que pudieran hablar con su familia, gestionar ese conflicto al principio fue complicado. Pero pronto se dieron cuenta de que la normalidad de aquí era la normalidad de fuera. Además, aquí han podido disfrutar de espacios abiertos. Si hubieran estado en un piso, no hubiera sido posible”.