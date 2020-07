¿Cómo se crea la conciencia ecológica?

En mi caso la tengo desde siempre, aunque es difícil vivir de acuerdo con ella en una sociedad que se desarrolla deteriorando la naturaleza. Dicho eso, por supuesto, creo que la conciencia ecológica se puede crear, y para ello trabajamos.

¿Crees que son importantes iniciativas divulgadoras como la de CosmoCaixa para potenciar la conciencia medioambiental?

En mi opinión, realiza una labor muy positiva a la hora de transmitir conocimientos y saber cómo afecta a la naturaleza nuestra manera de vivir. Es importante que se muestre la conexión entre nuestro estilo de vida y el deterioro del medioambiente, sobre todo entre los más jóvenes.

¿Nos faltan más referentes como Félix Rodríguez de la Fuente o Jacques Cousteau?

Hay tal cantidad de oferta de información, que la aparición de un referente como Félix Rodríguez de la Fuente, aparte de su excepcionalidad como comunicador, es muy complicada. En ciencia cuando uno tiene mucho éxito no solo es porque su trabajo esté muy bien, sino también porque lo vende muy bien. Y no creo que no haya referentes, sino más bien que es más difícil verlos porque hay muchos, y se diluyen.

¿La juventud es nuestra esperanza?

Los movimientos de los jóvenes me parecen el cambio más notable que ha ocurrido en relación con el medioambiente en los últimos 15 años, pero también pueden aprender cosas de las personas mayores: volver al envase retornable, a la talega de tela o a consumir menos. ¡Los residuos de antaño no tienen nada que ver con los nuestros! Tiraban la cuerda de un chorizo, por ejemplo, o no tiraban nada. Sí, tengo confianza en los jóvenes, que nos están llamando la atención sobre un estilo de vida que, al final, les va a acabar perjudicando a ellos. Y curiosamente es un movimiento de jóvenes y de personas mayores. He ido a algunas manifestaciones y me encuentro a gente de mi edad y a muchachos de instituto. Y eso es esperanzador.