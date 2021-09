El año 2022 será para Ambiseint el de la celebración de las 100 franquicias

Marta Moro Costa, directora de Expansión y Desarrollo Internacional de Ambiseint, atisba un final de año y un comienzo del próximo, explosivo para la marca referente del Marketing Olfativo. Cerca de alcanzar la cota del centenar de franquicias y a punto de cumplir los veinte años liderando el sector del Marketing Olfativo, centra sus objetivos en continuar con la expansión internacional iniciada hace unos años y en seguir mejorando la excelente reputación de una enseña modelo de innovación y tecnología.

No paran de cosechar premios, del último damos buena fe ya que fue el Premio Europeo a la Calidad Empresarial que le otorgó La Razón en marzo de este año…

Pues la verdad es que es un orgullo que organismos independientes y externos reconozcan tu trabajo. Y que además lo hagan en áreas tan diversas como Mejor Modelo de Negocio, premiados por El Suplemento de la Razón en 2015 y 2019, o los Premios a la Expansión Internacional de la Asociación Española de Franquiciadores, o el tercer puesto en los premios Best Franchisee of the world. Cuando persigues la calidad, en todas sus formas, los reconocimientos llegan, y aunque los celebramos, no son nuestro objetivo. Somos humildes y creemos en el trabajo constante, en la determinación y en no tener techo. Y ese es un objetivo compartido por nuestros franquiciados y por nuestros clientes.

De Zaragoza a Ibiza y de ahí a conquistar el mercado internacional.

Nuestro presidente, Fernando Castillo, natural de Aragón, parte de Zaragoza a Ibiza y ve un nicho de mercado en la isla más cosmopolita del Mediterráneo, la isla del glamour le parece el lugar idóneo para explotar comercialmente el aroma corporativo y sus inabarcables posibilidades comerciales. En Ibiza implanta la central y en Zaragoza su base de producción, y en pocos años lanza una franquicia de Marketing Olfativo e higienización profesional que rápidamente se expande por España y se sitúa en tres continentes. Se abre delegación en Emiratos Árabes y en Méjico.

¿Qué objetivos se marca para 2022?

Consolidar nuestra presencia internacional. Hemos seguido creciendo en Méjico, pero queremos desembarcar en países vecinos y tenemos negociaciones avanzadas. Otro de los frentes abiertos será alcanzar las 100 franquicias, algo que está muy próximo. En plena pandemia, hemos seguido inaugurando delegaciones, hemos abierto seis nuevas franquicias y este es un síntoma inequívoco de la buena salud de Ambiseint. Y, por último, seguir desarrollando nuevos productos, innovadores sistemas de ambientación que permitan a nuestros más de 100.000 clientes seguir creciendo con el aroma como aliado.

