Ese día, el reloj marcó las ocho en punto justo cuando colocaba la última barra en el mostrador. Yo ya llevaba algunas horas despierta, horneando la batida del día, aunque me sentía llena de energía. Mascarilla y guantes nuevos y a girar el cartel de cerrado a abierto.

La primera cara conocida no tardó mucho en aparecer. Era Luis, vivía justo encima de mi local, con su mujer Ainhoa y su precioso bebé Eneko. Esa mañana, Luis cambió el traje, la corbata y el maletín por el chándal y la pulsera de actividad. Venía de correr. “¿Lo de siempre?” le dije, señalando a la cafetera.

Él asintió y cuando recuperó el aliento, me preguntó por la panadería. “Bien, con suerte todo esto me ha pillado en un momento bueno”, me consolé.