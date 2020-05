Al abuelo Jesús, el coronavirus no le da ningún miedo, y así se encarga de transmitirlo a sus hijos y nietos en la videollamada de cada día.

Jesús tiene 72 años, pero las nuevas tecnologías no se le resisten y conoce todas las herramientas disponibles para ver merendar cada tarde a los peques.

A Juan, su hijo y padre de esos peques, no tiene tantas ganas de verle, porque parece que siempre está enfadado. “No estés tan preocupado” le dice Jesús, “que los niños lo copian todo”. Pero Juan no le hace caso: “Papá, tú eres población de riesgo, por favor, ten mucho cuidado”. A Jesús no le hace mucha gracia que le estén vigilando así, pero quizá su hijo tiene razón.

“Si solo salgo a la farmacia, hijo”.