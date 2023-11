La Navidad está a la vuelta de la esquina y en el vibrante centro de Madrid, Bugao se presenta como el epicentro de sabores y encuentros festivos. Si aún no has decidido dónde disfrutar de tu comida o cena de Navidad, no te compliques: buena comida, ambiente exquisito y la promesa de una experiencia inolvidable te esperan en este exclusivo restaurante.

Incluido en la prestigiosa Guía Michelin y galardonado con un Sol Repsol, es el lugar de encuentro de la alta sociedad española. Empresarios, deportistas, políticos y artistas se reúnen en este espacio de aire colonial que seduce con su estética y deleita con la propuesta gastronómica del ceutí Hugo Ruiz.

La cocina de mercado y temporada, con énfasis en el atún rojo, es su principal seña de identidad. Su extraordinaria bodega y la original carta de coctelería diseñada por el maestro Jesús López-Higueras completan la propuesta.