Y cómo no, conocer la gran variedad de arroces, un producto que aquí se trata con extraordinario mimo y pasión. Tanto es así que el Ayuntamiento de Alicante ha creado su propia marca de calidad “Alicante Ciudad del Arroz” a la que se han adherido multitud de restaurantes. Es un placer para los sentidos comerse un arroz del senyoret, un arroz a banda o un arroz con conejo y caracoles. Pero la lista no acaba ahí, hay tantas recetas que darían para regresar cada fin de semana del año para probarlas, y no alcanzaría: arroz de atún, gambas y rape, arroz de pulpo, patata y alioli de pimentón, arroz de sepionets y alcachofa y un largo etcétera. Y de postre, unos turrones con Denominación de Origen, icónicos dulces con siglos de historia.