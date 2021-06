Compromiso

Unas mejoras que no aumentan el precio de nuestros chalets geosolares, ni para futuros clientes, ni para aquellos cuya vivienda ya está asignada y también disfrutarán de estos cambios gratuitamente. En una clara apuesta por afianzar el compromiso y la responsabilidad que tenemos con las familias que confían en nosotros.

En el ADN de Grupo Index está la innovación, la implementación de nuevas tecnologías, y la responsabilidad social y medioambiental, pero nunca con tanta decisión como ahora. El compromiso permanente es incorporar mejoras, elevar nuestros estándares y exigencias de calidad y de eficiencia energética, y por supuesto con un precio tan imbatible como actualmente.

Personalización 360

El sistema de personalización de Grupo Index es completamente novedoso e integral. Al cliente se le dota desde el primer día de un catálogo con más de un millón de referencias donde elegir cada detalle de su futuro hogar, y todo de la mano de un arquitecto.

Asesoradas por nuestro equipo técnico, las familias pueden diseñar su casa desde el número de habitaciones, donde colocar los tabiques, espacios diáfanos o separados, vestidor, número de baños y su diseño, cocinas integradas, con islas, ventanas velux, acabados de baldosas, grifos, suelos, escalones, pasamanos, piscinas, jardín,… hasta el más mínimo detalle en tu decisión.

Una casa personalizada 360 grados, como si tú construyeras tu propia casa pero con el asesoramiento de profesionales en el 100% del proceso. Tú decides dónde y a qué altura va hasta cada enchufe, pero siempre de mano y asesorado por un técnico de Index.

Una vivienda que incorpora el asesoramiento de interioristas y decoradores en el precio, con un sistema de cambios 360 para personalizar tu Casa Geosolar® hasta el más mínimo detalle. Una vivienda a tu gusto y con un ahorro real en las facturas desde el primer día.

Tu hogar en coherencia con la preocupación y la responsabilidad con el futuro del planeta, no sólo reduciendo consumos, además produciendo tu propia energía limpia gracias a una casa activa capaz de generar más energía de la que consume. Una vivienda que beneficia a nuestra atmósfera, emitiendo excedente energético procedente de fuentes renovables.

Precio imbatible

La Casa Geosolar® de Carbono Positivo se convierte en la primera vivienda en España sostenible y responsable ecológicamente, al mismo precio de la convencional y con ventajas por delante del resto de la competencia como asesoramiento incluido de decoradores y técnicos, ahorro en las facturas, y personalización 360 desde la distribución hasta los detalles.

• Ahorro real. Desde el primer mes 164 € menos en tus facturas. (De media en todo el año)

• Personalización 360. Decide dónde pones tabiques, número de habitaciones y baños, el acabado de tus puertas, pasamanos, grifos,… y siempre de la mano de un técnico.

• Decorador gratis. Asesoramiento de interiorismo por profesionales que te aconsejarán soluciones de espacio, decoración o tendencias de interiorismo para tu casa.

• Precio imbatible. La casa del futuro con ventajas y bonificaciones de viviendas futuristas, pero al precio del presente, al mismo que cualquier otra.

• Sostenible y ecológica. Una casa activa que produce más energía de la que consume, logrando excedente energético para crear ciudades con Distritos de Energía Positiva.

• Emisiones de Energía Limpia. No solo no emite emisiones contaminantes, al contrario, su geotermia y placas solares logran que vierta a la atmósfera energía limpia renovable, lo que la convierte en una casa de Carbono Positivo.

La vivienda sostenible, ahorradora y activa más completa, a tu gusto y personalizada a tus necesidades, y todo a un precio justo sin especulaciones ni abusos. ¡Precio imbatible, y ahora también ventajas y servicios incluidos, insuperables! No es nuestra opinión ni las opiniones de nuestros clientes, las cuentas son muy claras con la una vivienda activa que genera más energía de la que consume y por tanto, desde el primer mes empiezas ahorrar en tu facturas. No como las viviendas pasivas que, al contrario, desde el primer mes empiezas a amortizar el desembolso superior que has tenido que realizar.

GRUPO INDEX – www.grupoindexmadrid.com

CASA GEOSOLAR – www.casageosolar.com

PROMOCIONES NUEVAS

https://noticiasyopinionesindex.com/