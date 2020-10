Avanzamos hacia un mundo en el que conviven cada vez más la realidad digital con las transacciones de toda la vida.



Según los expertos, la aceptación o adaptación a los medios de pago en gente mayor, que a priori tienen más dificultades al no haber convivido con la tecnología la mayor parte de su vida, está siendo más rápida de lo esperado. La tecnología contactless en la que no hay que usar nada facilita esa inclusión financiera de estos sectores de la población. Aún así, el dinero en efectivo no va a desaparecer aún.