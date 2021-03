La crisis sanitaria ha redefinido muchas de las características de nuestro día a día, desde la forma en la que vemos a nuestros seres queridos hasta el lugar de trabajo. 2020 acabó siendo un año de profunda metamorfosis y el impacto en los ciudadanos ha sido notable.

En particular, el impacto que ha tenido 2020 en las mujeres durante la emergencia sanitaria ha sido aún mayor. De acuerdo con el informe Women in the workplace de McKinsey & Company, la pandemia ha potenciado los desafíos a los que las mujeres ya se enfrentaban en el lugar de trabajo, lo cual ha llevado a una situación que no se daba desde hace décadas: 1 de cada 4 mujeres contempla en la actualidad tomarse un descanso en su carrera o dejar, incluso, su trabajo para poder manejar su vida familiar.

Y esto es algo que, como sociedad, no nos podemos permitir. Según el citado estudio, aquellas compañías que cuentan con representación femenina en los puestos más senior, tienen una cultura empresarial de mayor calidad, siendo más probable que adopten políticas enfocadas a los empleados y programas que estimulen la diversidad racial y de género.