¿Qué son los productos Bio-racionales?

Los Bio-racionales de Certis son productos fitosanitarios para el control de plagas y enfermedades de los cultivos. Se trata de productos de origen natural, con registro fitosanitario por el Ministerio y de altas eficacias.

¿A qué se refiere?

A que todos ellos han sido formulados a partir de un origen natural, ya sean microorganismos como hongos o bacterias, extractos de origen vegetal o mineral. Eso les confiere un perfil toxicológico favorable, por lo que no aportan ningún tipo de residuo a la fruta y pueden aplicarse incluso el día antes de la recolección.

Lo que amplía sus indicaciones…

Así es. De hecho, los Bio-racionales están especialmente indicados para casos de producción integrada o explotaciones certificadas como de agricultura ecológica o biodinámica. El valor añadido de este tipo de productos es que mantienen el perfil ecológico de los cultivos sin renunciar a un ápice de eficacia.

¿Qué ha llevado a Certis a introducirse en este segmento de productos?

El mercado es el que marca la tendencia. Al final, los consumidores buscan frutas y hortalizas sin residuos e incluso ecológicas y tener la tranquilidad de que están comiendo productos seguros y sin residuos químicos de ningún tipo. En Certis no solo estamos trabajando en la investigación y el desarrollo de nuevos productos, sino que tenemos en marcha proyectos como Growing For The Future para ayudar a los agricultores, mediante protocolos técnicos, a producir frutas y hortalizas de acuerdo a lo que dicta el mercado en materia de residuos sin renunciar a una máxima calidad.

¿En qué consiste el proyecto?

El proyecto Growing For The Future es una apuesta de Certis con el sector productor agrícola para proporcionar soluciones fitosanitarias adaptadas a las demandas del mercado y el consumidor. Para ello, elaboramos programas de producción integrada basados en la combinación de nuestros fitosanitarios Bio-racionales con los productos de la gama convencional que desarrolla la matriz japonesa del grupo. Gracias a esta combinación conseguimos obtener unas producciones libres de residuos y totalmente adaptadas a los requerimientos de los supermercados europeos, además de ser eficaces contra las principales plagas y enfermedades de los cultivos.

¿Qué diferencia la propuesta de Certis de otros Bio-racionales del mercado?

Varias cosas. La primera es que todos nuestros productos están registrados como fitosanitarios, lo que representa una garantía para el productor, a quien además ofrecemos un servicio de asesoramiento técnico si lo precisa. Por otra parte, en el caso de productos formulados a base de microorganismos, seleccionamos cepas para que funcionen muy bien en las condiciones de producción de nuestro país. A todo esto añadiría que tenemos la gama más completa del mercado, con más de 20 referencias registradas en el Ministerio de Agricultura que incluyen fungicidas, insecticidas, acaricidas, molusquicidas o inhibidores de la brotación de la patata, por poner algunos ejemplos.

¿Cuáles son los próximos pasos de la empresa en este ámbito?

Nos encontramos ante un mercado en auge que crece en torno a un 15% anual favorecido por la exigencia de los consumidores y por iniciativas como el Pacto Verde Europeo, que prevé que en 2030 el 25% de la producción agrícola sea ecológica y eliminar para ese año el 50% de las materias de síntesis química. Para nosotros, el reto pasa por seguir invirtiendo en I+D como venimos haciendo desde hace años, una política que nos ha permitido lanzar en 2021 cuatro nuevos Bio-racionales.

Paralelamente, continuaremos con nuestro proyecto Growing For The Future para apoyar al productor agrícola a beneficiarse de las ventajas que aporta la combinación de los Bio-racionales con los fitosanitarios convencionales.