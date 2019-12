Anne Igartiburu fue la encargada de presentar, con la maestría que la caracteriza, una entrañable gala marcada por la elegancia, el glamour y la responsabilidad social, en la que vio la luz la décima edición de este Catálogo Benéfico y se hizo entrega de las donaciones a los representantes de las Organizaciones elegidas. El anfitrión de la gala, Moisés Chocrón, resaltó en su discurso “la admiración y respeto por los personajes protagonistas y las fundaciones elegidas, y lo importante de conseguir entre todos, los más necesitados y los más afortunados, construir una sociedad lo más digna y justa posible”.



La velada comenzó con una bienvenida musical a través de la elegante voz de la cantante Susan Martin, que interpretó en directo temas clásicos actualizados al piano mientras los invitados pudieron disfrutar y elegir entre una selección de vinos DO. de Rueda, Cervezas premium 1906 y degustar 2 Cócteles de Johnnie Walker creados especialmente para la ocasión junto con los originales aperitivos de la cocina molecular de los chef de Keumo elaborados con nitrógeno líquido. El menú de la cena fue elaborado por el galardonado chef con 1 estrella michelin, Iván Cerdeño.

El broche de oro lo puso la cantante israelí Noa que, además de cantar en directo, eligió Madrid y la Gala “Diez Personas 10 Autorretratos” para presentar en primicia a todos los asistentes su nuevo videoclip con el tema de su último trabajo “Look at me”, inspirado en el motivo central de la foto diseñada por Noa y que está patrocinado por Chocrón Joyeros.

Entre los amigos de Chocrón que no quisieron faltar a la cita se encontraban, además de los citados protagonistas de esta décima edición, Irene Villa y Sandra García Sanjuán en representación de sus respectivas fundaciones. También asistieron a apoyar a Chocrón en esta iniciativa, personalidades de la sociedad y el deporte como Carlos Falcó Marqués de Griñón junto a su bellísima esposa Esther Doña, Soraya Sáenz de Santamaría, Miguel Arias Cañete, Santiago Pedraz y su pareja la abogada Sylvia Córdoba, Álvaro Morata y su mujer la modelo italiana Alice Campello, el magistrado Andrés Sánchez Magro, René Ramos, Felipe Reyes, Aitor Karanka, el modelo y comentarista deportivo Jaime Astraín, la televisiva Lidia Torrent Anca, el compositor y presentador Juan Antonio Simarro, el reconocido productor musical Rafael Sardina, el escultor Víctor Ochoa y otros rostros conocidos del panorama social español.