“Todos tenemos alguna carencia nutricional que podemos cubrir con SOTYA”

¿Cuáles fueron los orígenes de SOTYA?

Todo se remonta a principios de los años 80, cuando mi padre –que estuvo muchos años en una empresa láctea holandesa– creó un sistema para extraer leche de soja de un modo más eficiente, ya que hasta entonces se hacía añadiendo agua a la proteína de la soja. Eso permitió comenzar a elaborar productos con esa proteína, que es barata y de una gran calidad. Años después, mi hermano y yo fuimos becados para estudiar en los Estados Unidos y mi padre decidió irse con nosotros. Allí estableció contacto con empresas americanas de cápsulas y complementos para envasar los productos y venderlos como complemento dietético.

Hasta que volvió a España…

Así es. Al regresar, el mercado español estaba aún muy verde y comenzamos produciendo levadura de cerveza, germen y alguna lecitina. Mi padre decidió invertir y comprar una máquina de encapsular para fabricar nuestros productos. Luego llegaron la máquina de comprimidos, la de tabletas y el resto de equipos de producción.

¿Cuál es la foto actual de SOTYA?

Hoy disponemos de más de 5.000 metros cuadrados dedicados a la fabricación, tanto para nuestra marca como para marcas blancas. Tenemos la capacidad y el conocimiento para producir cápsulas, comprimidos, jarabes, batidos y un largo etcétera de complementos alimenticios y de productos de dietética.

¿Podemos clasificar esa oferta?

Actualmente producimos complementos alimenticios, productos de cosmética, plantas medicinales, vitaminas y minerales y proteínas y productos para el mundo del fitness. Además, hemos lanzado recientemente una línea de productos para mascotas y otra para personas veganas y vegetarianas, en este último caso con la marca By Nankervis.

¿Qué les ha llevado a poner en marcha By Nankervis?

Mi padre tuvo en su día la visión necesaria para introducirse en un mercado que por entonces no tenía apenas público en España, pero que creció con el tiempo. En el caso de By Nankervis, estamos viendo un fenómeno parecido: Aún hay pocos veganos, pero cada vez hay más personas que se orientan por esa vía de alimentación y debemos ser capaces de dar una oferta adecuada. En nuestro caso, lo que procuramos es ofrecerles productos de alta calidad a un precio competitivo que les ayuden a comer bien y de una forma saludable. Un ejemplo de ello es nuestra bebida de avena, que aporta hierro y vitamina B12 (dos de las carencias de la dieta vegana) y que lo hace con un producto de un sabor excelente. Tanto, que lo toman también no veganos.