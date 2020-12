El secreto estriba en encontrar el equilibrio para que los empleados puedan desarrollar su trabajo en remoto con suficientes garantías y que ese trabajo desde casa no suponga una amenaza para la empresa por hacer mal uso de la tecnología y comprometer la información de la empresa, los trabajadores, los clientes o los proveedores, entre otros. Las consecuencias de un ciberataque pueden ser de lo más variopintas, pero principalmente afectan a cuestiones económicas y de reputación.

En este equilibrio, empresa y trabajador son los protagonistas. “Trabajar desde casa lo que nos hace es estar más expuestos. A no ser que nuestras empresas y, en especial, nosotros mismos hagamos un esfuerzo para evitarlo, estamos más expuestos”. Por supuesto, para que el usuario no baje nunca la guardia en materia de ciberseguridad, es preciso que cuente con un determinado nivel de concienciación en la materia. Un aspecto en el que los españoles hemos mejorado en los últimos meses: “el nivel de concienciación en España se ha trabajado mucho a través del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), que es referencia de ciberseguridad para ciudadanos y empresas”.

A pesar de que el impacto de una brecha seguridad podrá variar según sea esta, el ser humano es el eslabón más débil de la cadena, de ahí la importancia de cuidar nuestros hábitos. “La mayoría de los ataques a los que nos enfrentamos ocurren por un error humano, ya sea por hacer clic en un archivo que no se debe, por meter la contraseña donde no debemos o, simplemente, por no proteger nuestra información de manera adecuada”.

Para evitar consecuencias negativas para un negocio, iHacklabs es una compañía que propone una solución integral a la formación en temas de seguridad mediante programas específicos de entrenamiento.