Ana y Antonio, que habían superado crisis anteriores, no saben cómo van a salir de esta. La prestación por desempleo no es muy alta y sus ahorros se esfuman en la cuenta del banco; los favores a familia y amigos no son una posibilidad, puesto que la mayoría de sus conocidos se encuentra en situaciones parecidas, cuando no peores.

La despensa se vacía y el pequeño Manuel, su hijo, pregunta cada tarde dónde están las galletas que le gustan merendar sin recibir nunca respuesta. Hasta hoy, que Antonio coge aire dispuesto a explicarle al fin que van a estar unos días sin merendar lo de siempre. Justo al empezar a hablar, le interrumpe el sonido del timbre.

Cuando abre la puerta, comprueba confundido que no hay nadie.

“Eh, tú”. Antonio se asoma al descansillo y ve que Andrés, el del A, le habla desde el quicio de su puerta. “¿Cómo estás? ¿Y Ana? ¿Y la criatura?”

“Pues aquí, tirando, ya sabes” le responde Antonio. “¿Y vosotros? ¿Te ayudo en algo?”