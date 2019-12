Hoy es enormemente sencillo acceder a una ingente cantidad de productos de diversa índole. Basta con entrar en un dispositivo con conexión a Internet y teclear cual sea nuestra aspiración, el buscador nos ofrece una serie de resultados y solo tenemos que seleccionar el que más nos interese. Hacer clic en comprar y esperar a que este producto llegue a su destino.

“Lo que nosotros hacemos son productos artesanales que, a lo mejor, aquí no tienen tanta aceptación como podrían tener en una ciudad. A través de Correos Market podemos llegar a más gente con nuestro producto. Yo me quedo porque me gusta este estilo de vida”. Ángel Marzo es ebanista en Calamocha, Teruel, quien confía en nuevos canales de distribución para dar salida a sus productos pero sin renunciar a su vida en el pueblo donde él es feliz.

Aunque comprende que la tecnología ha hecho posible muchas cosas inimaginables tiempo atrás, se siente un privilegiado por abanderar una generación de productores locales que resaltan el valor de lo artesano.

Como Ángel, también hay más productores anónimos que mantienen la herencia de los oficios más tradicionales. Oficios que han sido enseñados y aprendidos de padres a hijos y que mantienen todavía el espíritu genuino de cómo se hacían los trabajos antes. Las zonas rurales se mantienen como la resistencia a la industrialización más desmesurada, manteniendo intacta la esencia de los oficios de toda la vida y también la calidad de los productos artesanales que se generan.