¿Cuáles son los orígenes de Walter Haus?

Walter Haus es el resultado de juntar la experiencia en la inmobiliaria de inversión de Damián Hecht con la de Federico Sotelo en el área residencial. Sabíamos para cuando empezamos esta andadura que el mercado sufría de un intrusismo muy grande y eran pocas las inmobiliarias que realmente asesoraban y acompañaban a sus clientes en este proceso que te comentaba.

Comenzamos en el 2013 dedicados solo al alquiler en Barcelona, pero rápidamente estábamos sumergidos en la venta. Desde ese momento, nuestro camino, incluso en épocas de Covid, fue ascendente. En el año 2019, me ocupé de aprovechar mi dilatada experiencia en la comercialización de pisos para abrir nuestra oficina de Madrid, en el distrito de Salamanca. En marzo de 2020 hicimos lo mismo con la segunda, que se encuentra en el distrito de Chamberí.

¿Con qué estructura cuentan actualmente?

Actualmente tenemos una oficina en el centro de Barcelona y dos en Madrid. De todos modos, seguimos creciendo y vamos a abrir dos más en el primer semestre de 2022; una en Chamartín y otra en Pozuelo de Alarcón.

¿Qué servicios ofrecen dentro del sector inmobiliario?

Nuestra empresa se divide en tres departamentos claramente identificados. El primero es el residencial, donde asesoramos en la compra, venta y alquiler de viviendas. El segundo departamento es el de inversión, desde donde realizamos consultoría en inversión inmobiliaria, tanto en operaciones de suelo o edificios para darles valor, como en operaciones de rentabilidad tanto en el mercado hotelero, residencial o terciario. Finalmente, la tercera pata de nuestro negocio es el área de Developments, desde donde somos nosotros quienes actuamos como promotores en el desarrollo de viviendas. Este es nuestro departamento mas nuevo, que nos genera una gran ilusión, ya que hemos realizado varias operaciones con excelentes resultados.

¿A qué perfil de cliente se dirigen?

En el departamento residencial, estamos bastante enfocados, dada la ubicación de nuestras oficinas, al sector medio y alto.

¿Qué diferencia a la empresa de sus competidores?

Sin duda, el servicio. Todas las innovaciones que nos planteamos en la empresa, que son muchas y son constantes, se traducen al final del camino en que estamos obsesionados con dar un servicio único. Las formaciones continuas, la inversión en tecnología, la creación de procesos que profesionalicen cada día mas nuestro día a día… finalmente se trata de que nuestro servicio sea el mejor.

¿Cómo definirían la filosofía de trabajo de Walter Haus?

“Cuida a tu cliente, cuida a tus compañeros, y no vendas nada que no comprarías”. Estamos convencidos que nuestro crecimiento se debe sobre todo a nuestro compromiso con la ética en el sector inmobiliario, que no goza precisamente de buena fama. Sabíamos desde el principio que lo que faltaba en el mercado eran asesores profesionales y que la obsesión de facturar lo que sea a cualquier precio no podía seguir siendo la tónica del mercado. Todo nuestro personal está obligado a firmar un código ético, que por cierto es vinculante, para comprometerlos con nuestros valores desde el minuto cero.

¿Se traduce esa forma de trabajar en una clientela fiel?

Se traduce en una clientela feliz. Mas allá de los propietarios de inmuebles de alquiler, o de inversores que compren y vendan pisos, es muy difícil hablar de fidelidad en nuestro mercado. En la gran mayoría de los casos, la compra o venta de una vivienda será una experiencia que tendrás una o un par de veces en la vida. Y suele ser estresante. Es por eso que es tan importante estar en manos de profesionales que sepan entender no solo el peso económico, sino también el emocional de cada operación. Sentir que estas en buenas manos y que nadie te va a engañar.

Esto, sumado a la capacitación permanente y el asesoramiento personalizado, se termina traduciendo en el nivel de reseñas que tenemos en cada una de nuestras oficinas en Google, o en que hayamos recibido el “Premio Vivienda a la Mejor Inmobiliaria de Madrid” este año.

¿Es posible continuar innovando en un sector como el inmobiliario?

No es que sea posible. Es que es imprescindible. Los días de la inmobiliaria de barrio, pequeña, desorganizada y con una atención regular, están contados. Quienes queramos no solo subsistir, sino destacar en este mercado, estamos obligados a capacitarnos constantemente y a buscar soluciones creativas a los nuevos retos que nos presenta este mundo que cambia a velocidades de vértigo.

Hoy contamos con herramientas de inteligencia artificial para analizar el mercado, innovaciones permanentes en marketing digital que nos apuntan al público específico para cada vivienda, contratos que se generan de manera automática, firmas digitales que evitan deber tener a cada firmante ya no en la misma sala, sino en la misma ciudad. Y así una infinidad de etcéteras. Nuestra inversión en la mejora de nuestro CRM es constante, para adaptarlo a estos aspectos que mencionamos.

¿Cuáles son los retos de futuro de la empresa?

En el departamento residencial, la expansión sin ninguna duda. Queremos crecer no solo en las ciudades donde estamos presentes, sino en nuevos mercados, siempre con la premisa de no perder calidad de servicio en el proceso. En el departamento de Developments, destacarnos de la competencia con un producto de calidad superior, cuidando el diseño y el compromiso con el medio ambiente. Estamos convencidos que hacemos viviendas mejores y más sostenibles y, al mismo tiempo, estamos muy activos en la compra de inmuebles para su desarrollo o transformación.

