credibarna

La primera galleta que recuerdo hacer fue aún en primaria para celebrar el fin de curso. Desde entonces, habré hecho más de mil hasta que decidí hacer de esta afición el centro de mi profesión.



Un 15 de mayo de hace 7 años lancé mi empresa para enviar galletas personalizadas a domicilio. Cumpleaños, bautizos, bodas, aniversarios, baby showers, días de la madre y del padre… A través de mi página web muy rudimentaria, cualquiera podía regalar a sus seres queridos una deliciosa galleta con un mensaje único e irrepetible.



Los comienzos no fueron fáciles. Al principio, todo fueron pérdidas, noches en vela, facturas interminables y todo, sin ver ni un sueldo. La verdad es que muchas veces pensé en tirar la toalla y dejarlo todo. Volviendo a mi sector y dejando de luchar por este sueño, podría dedicarme a las galletas para los ratos libres y las ocasiones especiales.



Sin embargo, poco a poco empecé a flotar. Un día me di cuenta de que ese mes me había quedado a cero, que el símbolo negativo delante de mis cuentas había desaparecido. Y de ahí, hacia arriba. Poco a poco, el negocio empezó a funcionar y las galletas se vendían, nunca mejor dicho, como rosquillas.



Un pedido, otro, “¿para ya? ¡imposible!”... y así, y poco a poco, mis galletas encontraron un hueco en el mercado y me iba a ser posible vivir de hacer lo que más me gustaba.