El principal obstáculo ha superar para poder llevar a cabo esta tarea es el de discriminar los datos buenos o útiles que se generan en una fábrica, porque la gran parte de los mismos, como indica Rey, son “datos malos o sin calidad”, razón por la cual en este proceso no se puede recurrir a la Inteligencia Artificial «tal cual». La mayoría de los procesos de IA se quedan encallados ante el reto de extraer los datos para luego unificarlos, ya que es extremadamente complejo en entornos industriales «legacy» y por ello no se pueden aplicar analítica de IA a unos datos que no se han conseguido extraer. Como decimos en NEXIONA, «sin datos no hay paraiso».

Así pues, la compañía ha desarrollado su propio software (MIIMETIQ) que lo que hace es “ir a buscar los datos que se generan en una fábrica, procedentes de diversas fuentes de naturalezas muy diferentes, para unificarlos y homogeneizarlos con el fin de poder definir cuáles han de ser los datos a utilizar y qué hay que hacer con ellos”. “Es el management de la empresa el que consume esos datos para poder así gestionar mejor la toma de decisiones sobre lo que ocurre en la planta, sin utilizar la intuición, sino los datos para tomar la mejor decisión”.