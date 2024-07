Tal y como ella misma explica, “una de las principales ventajas que ofrece este transelevador multipastillo es que no va por el suelo, sino por unos raíles ubicados por encima de las estanterías, de manera que una misma máquina puede gestionar diferentes pasillos del almacén, ya que como no toca el suelo, tiene capacidad para cambiar muy ágilmente de pasillo”.

Gracias a ello, ya no es necesario invertir en adaptar la superficie del almacén para que por ella pueda circular un vehículo u otro MHE (Material Handling Equipment), así como se optimiza espacio puesto que ya no son necesarios pasillos anchos y espacios amplios entre pasillos para que la máquina pueda circular y maniobrar y además, el suelo del almacén queda despejado, sin raíles, permitiendo así la entrada de cualquier otro tipo de máquina en el caso de ser necesario.

Además, tal y como explica Casals, “con el transelevador multipasillo de Hubmaster, como va por arriba, el centro de gravedad está situado arriba, por lo que no pierde capacidad de carga a medida que sube las cargas en altura, mientras que muchas tecnologías que van desde abajo, al subir una carga pesada pierden fuerza arriba”.

“En nuestra tecnología, que tiene capacidad para dimensionar la carga y determinar su peso y altura para saber así dónde ubicarla, el centro de gravedad está arriba, así que tiene tanta fuerza arriba como abajo y puede subir cargas sobredimensionadas en volumen, peso y longitud; de hecho, puede mover cargas desde los 500 kilos hasta las 3 toneladas y de hasta 6 o 7 metros de largo, algo que no permite la tecnología que hay en el mercado”.

Todo ello, junto con la posibilidad de dejar carga a suelo, cosa que no pueden hacer muchas otras tecnologías que no van a altura, permite “la optimización y densificación del espacio de almacenamiento, mejoras en la performance gracias a ciclos de trabajo mucho más óptimos y además consigue aumentar la seguridad porque todo lo hacen máquinas, de manera que no se expone a personas a un potencial riesgo”, explica Casals. De hecho, el transelevador multipasillo de Hubmaster tiene capacidad de interactuar con los vehículos de guiado automático o AGV, así que incluso cuando la carga ya está en el suelo o estación P&D (Pick and Drop), el proceso continúa siendo totalmente automatizado.

Al respecto, comenta además que la instalación cuenta con sensores que permiten detectar cualquier tipo de obstáculo y cuando ello sucede, la máquina se detiene al instante.

Por último, recuerda que en aquellos países en lo que la mano de obra es escasa y la poca que hay es muy cara, como en Estados Unidos, donde Hubmaster cuenta con una filial, la automatización completa que ofrece esta tecnología es una solución.