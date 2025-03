«Con un mínimo de conocimiento, de formación, éstos pueden ser muy autónomos y polivalentes gracias a que con SAAM el conocimiento está muy estandarizado», asegura el managing director en Cataluña.

De esta manera, se reduce la curva de aprendizaje de los nuevos trabajadores, ya que los procesos están muy bien estandarizados y explicados, hasta el punto que éstos pueden casi trabajar al mismo tiempo que van aprendiendo sobre la marcha, lo cual en el sector puede ser muy útil, ya que hay mucha rotación y las empresas han de ir formando a profesionales constantemente.

Al respecto, Riba destaca que «este sistema permite pasar de las habituales 40 horas de formación de nuevos técnicos a tan solo 2 horas».

En definitiva, con SAAM se «atesora ese conocimiento que a veces se pierde, ya que ahora ya no depende de que un operario anote un dato sobre un folio, y eso favorece la trazabilidad completa». Asimismo, «se garantiza la calidad de los procesos, porque éstos siempre se van a hacer de la misma manera independientemente de quien lo haga, y se crean las condiciones adecuadas para reducir los tiempos», indica el cofundador, quien también hace hincapié en la seguridad que esta herramienta aporta.

«El propio mecanismo te pregunta, por ejemplo, si te has puesto las gafas de protección antes de empezar un proceso y no te deja continuar hasta que has confirmado que lo has hecho«, explica Riba.

Además, Innovae desarrolla simuladores de Realidad Virtual para la formación de empleados en el contexto de la industria 4.0.