Además, el cliente puede escoger el color, diseño y estética de las defensas, que están hechas con un material específico blanco crema que se carga con la luz del sol y eso permite que, al anochecer, ésta desprenda una luz verde que es visible a 20 millas de distancia.

Asimismo, respecto a las defensas tradicionales, el producto fabricado por Newfender mejora las prestaciones al no necesitar aire, de manera que no hay posibilidad de que se rompan las válvulas, y ante un posible impacto o rozamiento con otro barco, éstas defensas no transfieren color, por lo que nos dañan el casco.

Por último, este producto dispone de tecnología NFC, que permite conocer quién es el fabricante, cuándo y dónde se ha fabricado y a qué barco pertenence. «Si alguien lanza o pierde una defensa en el mar, podemos saber quién ha sido», señala Buzuk.

Por lo tanto, con su trabajo Newsfender, que es la primera empresa del mundo que dispone de tecnología para defensas para barcos con protección balística, genera un menor impacto ambienteal y permite el ahorro energético, a la vez que ofrece un producto con mejores prestaciones y todo ello supone un gran salto cualitativo para el sector.