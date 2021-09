Un enfermero del hospital vio como los niños, ayudados por sus padres, utilizaban las barras de los goteros como arcaicos patinetes para pasear por la planta en la que estaban ingresados. Debido al riesgo que eso suponía por el peligro de que las ruedas se rompiesen, no se dedicó a pedir que bajaran de ahí, llamó a la puerta del Departamento de Innovación. Lluvia de ideas, ingenieros trabajando, contactos con escuelas de diseño… ¿El resultado? Unos nuevos palos de gotero, pintados con colores, con los cuernos simulados de un ciervo arriba para colgar el suero y una plataforma sobre las ruedas para que los niños pudieran subir sin peligro.

Esta es una pequeña historia de cómo funciona el Departamento de Innovación del Hospital Sant Joan de Déu: necesidad, idea, desarrollo y realidad. Pero quizás uno de los casos más relevantes sea el de las máscaras de soporte respiratorio que llevaron a cabo durante la primera ola de la COVID-19. “Al ser un hospital pediátrico y el virus no afectar de manera grave a los niños, teníamos menos trabajo que los hospitales de adultos, pero queríamos ayudar. Así que tras analizar qué era lo más necesario y qué faltaba optamos por desarrollar un dispositivo CPAP”, explica Martí Pons, médico de la UCI pediátrica especialista en cuidado respiratorio.

Ante la falta de material al estar las fronteras cerradas, varios grupos españoles empezaron a trabajar en soluciones para respiradores, pero nadie se centró en la ventilación no invasiva. Llegó la necesidad y las ideas, y el Departamento de Innovación, inmerso entonces en la fabricación y diseño de sistemas de protección frente al virus, como pantallas de protección, mascarillas, dispositivos para la seguridad en la intubación y mamparas protectoras para odontología, se puso a ello. “Lo que pasó durante los primeros meses de la COVID no lo había visto nunca. Todo el mundo quería ayudar, incluso responsables de grandes multinacionales, como Decathlon o HP, con las que no te reúnes si no es pidiendo cita con un mes de antelación, te daban su móvil personal y ofrecieron todas sus infraestructuras a coste 0. Por esta predisposición, pudimos hacer el trabajo de dos años en poco más de mes y medio”, afirma Lluís Font, socio fundador de IM Medical, empresa implicada en el proyecto desde el principio.

¿Y qué es lo que consiguieron? Un dispositivo de ventilación mecánica no invasiva, al que llamaron eCPAP que permitía dar soporte respiratorio no invasivo a través de una máscara de buceo ya probada en Italia en pacientes COVID, ayudando a respirar a aquellos pacientes en los que el oxígeno se mostraba insuficiente, por lo que se evitaba su ingreso en unas UCIs completamente colapsadas. “Conocíamos la necesidad que había de dispositivos y que requeríamos soluciones validadas y testeadas, de bajo coste y rápidas de producir en el punto de demanda, por lo que la solución no podía ser complicada de fabricar ni que tuviera piezas que debiéramos importar”, comenta Arnau Valls, ingeniero del Departamento de Innovación. La solución fue combinar una fuente de oxígeno y una máscara de buceo comercial, con el diseño y fabricación de una nueva válvula de Venturi que fabricaron empleando impresión 3D y una nueva válvula de presión respiratoria PEEP con sistemas de fabricación CNC control numérico de la empresa RedFluid SL. “Teníamos prisa, todos la teníamos, pero debíamos tener paciencia y testar el producto, asegurarnos que todas funcionarían y que funcionarían igual, y lo conseguimos gracias al equipo multidisciplinar formado por clínicos, ingenieros y empresas externas”, nos cuenta Carlos Aláez, Técnico especialista en Simulación Clínica del Hospital Sant Joan de Déu.