¿Cómo ha llegado a ser considerado el mejor cirujano de Rinoplastia en España y Europa?

Sinceramente, ha sido una gran carrera de fondo. Durante todos los años de mi formación como Médico Interno Residente, tuve un especial interés por la cirugía de rinoplastia, y pasé largas temporadas formándome en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, Méjico y Brasil. Allí obtuve los principios básicos para posteriormente desarrollar mi propia técnica, que he venido perfeccionando durante los últimos años y, especialmente, desde que comencé de forma pionera en España el empleo de la cirugía ultrasónica en el año 2016. Desde entonces, la evolución y perfeccionamiento de mi técnica han sido enormes, consiguiendo unos resultados inmejorables y un postoperatorio realmente bueno y llevadero para el paciente, cosa impensable hace unos años para este tipo de cirugía.

¿El cirujano nace o se hace?

El cirujano debe “nacer cirujano” y posteriormente “hacerse cirujano”. Está claro que si no naces con la vocación de cirujano, difícilmente llegarás a hacerlo bien. La cirugía es un trabajo de alto riesgo y altamente estresante, por lo que si no tienes madera para esto es imposible que llegar lejos. Pasamos muchísimas horas con una tensión grande, cuidando al máximo que no haya ninguna complicación, cuidando cada detalle, cada milímetro, etc. Y, por otro lado, debe “hacerse cirujano”. Esto significa que hay que estudiar muchísimo, entrenar muchísimo y ser extremadamente autocrítico, sobre todo si te dedicas a la estética, para cada día hacerlo mejor y mejor, y jamás conformarte. Yo siempre le saco el más mínimo detalle a cada caso con la intención de cada día hacerlo mejor. Creo que este es uno de los puntos claves que nos ha dado tanto éxito: la búsqueda continua de la perfección.

¿Cuánto hay de técnica y cuánto de arte en cada una de tus cirugías de rinoplastia?

Yo diría que 50% es técnica y 50% es arte. Esta es la gran cuestión que diferencia a cada uno de los cirujanos que nos dedicamos a la cirugía estética. Mientras que, en cualquier otra especialidad quirúrgica, una buena técnica es casi el 100% del éxito de la cirugía, en la cirugía estética la técnica por sí sola es insuficiente. La mayoría de los cirujanos tienen una técnica excelente, pero, sin embargo, los resultados pueden no ser excelentes porque les falta lo que yo llamo “el gusto estético”. Un cirujano puede emplear una técnica exquisita, pero si no sabe identificar qué patrón nasal es el más armónico, el más bello, el más elegante y el más natural para cada tipo de cara, el resultado no será realmente brillante. Esta capacidad artística es lo que más he trabajado en los últimos años, y es, sin duda, la clave de mi éxito como cirujano de rinoplastia. Y también es la más difícil de conseguir por parte de un cirujano.

¿Qué tipo de pacientes solicitan sus servicios?

Tenemos principalmente 2 tipos de pacientes: unos que quieren mejorarse estéticamente la nariz, y otros que, a parte de la estética, tienen problemas funcionales de respiración nasal y, ya que tienen que pasar por el quirófano, deciden mejorarse estéticamente la nariz. En este segundo grupo entran el 90% o más de los pacientes que intervenimos.

La nariz debe ser intervenida una vez en la vida, tanto estética como funcionalmente, y por eso siempre digo a mis pacientes que es un error operarse primero de cualquier aspecto funcional y, posteriormente, de la parte estética, porque la primera cirugía condicionará y dificultará muchísimo la segunda. Deben resolverse tanto la parte estética como funcional en la misma intervención.

¿Quién es candidato y quién no a la cirugía de rinoplastia?

Esta pregunta es muy importante, ya que no todo todos los pacientes son candidatos a la cirugía de rinoplastia, ya sea por vía ultrasónica o convencional. De forma general, todos los pacientes que quieren reducir el tamaño de su nariz, quitar giba, aumentar la estructura nasal, definir o estrechar la punta… pueden intervenirse de rinoplastia, pero existe una excepción, que son pacientes que tienen una piel extremadamente gruesa. Estos pacientes no son candidatos a la cirugía porque nosotros exclusivamente trabajamos el esqueleto nasal durante la cirugía, que es lo que se encuentra debajo de la piel si poder ejercer cambio alguno sobre la piel. Los pacientes con piel muy gruesa, por muchas modificaciones que hagamos sobre el esqueleto nasal, su piel tendrá unas enormes dificultades para adaptarse a la nueva forma de la nariz y, por tanto, es posible que el paciente no consiga las expectativas puestas en el procedimiento.

