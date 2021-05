Eco Advance, Limpieza Ecológica

Tener la casa y la ropa limpia o desinfectado nuestro negocio son necesidades básicas, pero también tiene un impacto en nuestro medio ambiente. Los productos químicos y de limpieza que utilizamos a diario llevan sustancias químicas que, en algunos casos, pueden ser nocivas para nuestra salud.

Nuestra apuesta por un mundo más ecológico y respetuoso con la salud y el medio ambiente se basa en un sistema de Agua Ozonizada. Una máquina que, conectada al agua corriente, magnetiza e inyecta ozono en el agua, desinfectando de forma natural sin tener que utilizar lejía u otros productos químicos, siendo más efectivo que estos. Esto hace que eliminemos el resto de productos de limpieza, evitando así todos los plásticos de los recipientes.

¿Te has parado a pensar la cantidad de envases plásticos que reducirías en tu hogar usando Eco Advance?

Cada hogar consume una media de 40 euros mensuales en productos de limpieza doméstica. Muchos de ellos para uso específico: limpiadores para cristales, suelos, baños, lavadoras, vitrocerámicas…

Eco Advance es un sistema 100% ecológico y multifunción que no produce residuos de envases plásticos ni residuos químicos, ya que, al eliminar todos productos de limpieza, no generamos basuras, cuidando así del Medio Ambiente. Además de ganar espacio en el hogar, ahorrarás mucho dinero al año al no tener que volver a comprar productos de limpieza.

Es sencillo de usar y tiene una rápida eficacia. Bastará con llenar un balde con agua, o un pulverizador, y pasar la bayeta. O en el caso del lavado de la ropa irá directamente conectado a la lavadora.

Ahora que pasamos más tiempo en nuestras casas, queremos que nuestro hogar sea un espacio más seguro, confortable y sostenible. Y cada vez estamos más comprometidos en realizar acciones tales como reciclar, evitar al máximo los plásticos, utilizar bolsas reutilizables, apagar los aparatos que no utilizamos o consumir productos locales.

Eco Advance es el salto a un hogar más sostenible, y el manifiesto de continuar educando a las nuevas generaciones de la importancia de generar hábitos que contribuyan a cuidar nuestro planeta para tener una vida mejor.