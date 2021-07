Economía, Ecología y Excelencia

Mi padre siempre durmió con una botella de Vichy Catalan de cristal junto a su cama. Cuando se terminaba, iba a la bodega a devolver el envase y cambiarlo por otra botella. Yo empecé con una botella de plástico, pero un perro que lo destrozaba todo me hizo ver, en forma de cama empapada, que no era la mejor opción, y me pasé al vidrio hasta día de hoy.