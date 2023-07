El compromiso de Viatris para garantizar el acceso a medicamentos y tratamientos de calidad

El acceso a los medicamentos está reconocido como un derecho fundamental de todo ser humano según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, cada año millones de personas mueren de enfermedades que se podrían haber prevenido o tratado por vivir en zonas donde el acceso a medicinas y servicios básicos de salud no son asequibles.

Viatris, como compañía farmacéutica que opera en todo el mundo (está presente en 165 países), trabaja con el objetivo de no dejar a nadie atrás y facilitar ese acceso a medicamentos y tratamientos de salud de calidad para todas las personas. Esto no sería posible si no fuera por el compromiso de la compañía en colaborar estrechamente con los diferentes gobiernos, organizaciones de atención médica y comunidades locales. «Somos la única compañía farmacéutica del mercado español comprometida al 100% en acompañar a los pacientes a lo largo de la vida gracias a nuestro diagnóstico precoz de las enfermedades, al tratamiento de enfermedades crónicas, e infecciosas como el VIH», explica su Country Manager en España, João Madeira.