¿Qué factores influyen en la aparición de la incontinencia urinaria?

Es de vital importancia que la incontinencia urinaria deje de ser un tabú y que los hombres se realicen sus revisiones de una forma sistemática, en atención primaria asistiendo a la consulta de enfermería y a la consulta de su médico, o en especialista con su urólogo. Y que, ante cualquier pérdida, se pongan en manos de un profesional.

Sin duda, existen hábitos en nuestro día a día que influyen en nuestra incontinencia, como son la obesidad, sobrepeso o el estreñimiento; también todos los deportes que sean de impacto, el montar en moto o a caballo; ingesta de bebidas alcohólicas y hábitos de vida poco saludables. También las infecciones urinarias suelen producir apremio a la hora de acudir al cuarto de baño, y hay que tener cuidado con todos aquellos esfuerzos que implican una contracción abdominal.

¿Qué productos existen para la incontinencia urinaria masculina?

Actualmente hay productos diseñados por género para protegerse de las pérdidas de orina. Lo importante de estos productos es que cada uno utilice aquel que se ajuste a sus necesidades según el grado de incontinencia, y que le ayude a continuar con sus actividades de la vida diaria, transmitiéndoles confianza y seguridad. Es importante pedir consejo al médico, enfermera o farmacéutico para que le recomienden el producto más adecuado.

TENA Men es una gama completa de protectores, especialmente diseñados para la anatomía masculina, para proteger de forma discreta, cómoda y segura. Estos protectores están disponibles con varios niveles de absorción: hay protectores con una absorción ligera de color negro y hasta ropa interior muy absorbente, para que cada hombre pueda seleccionar el que mejor se adapte a sus necesidades.

Para identificar el producto adecuado para las necesidades de cada uno, se pueden solicitar muestras gratuitas de TENA Men en la página web TENA.es/hombres.

¿Hay alguna forma de prevenir la incontinencia urinaria masculina?

En la edad adulta, el hombre no debe considerar la incontinencia como un proceso normal del envejecimiento, ya que no aparece sólo en personas mayores, es un problema mucho más frecuente de lo que la gente cree, que provoca problemas higiénicos, sociales y psicológicos.

En el hombre, la aparición de la incontinencia urinaria suele estar asociada a la hipertrofia prostática o vejiga neurogénica.

Lo que debemos tener en cuenta sobre la prevención de la incontinencia, o para no tener un empeoramiento de esta, son cosas muy sencillas, como no retrasar o posponer la micción, o no abusar de bebidas como los refrescos de cola, te o alcohol. También es importante tener cierta precaución con algunos fármacos o con la toma de especias y alimentos picantes. Un patrón de evacuación fecal diario es importante, debiendo evitar el estreñimiento, así como no contraer infecciones de las vías urinarias ni realizar relaciones sexuales forzadas, y evitar la sedestación prolongada.

