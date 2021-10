Los pasados 20 a 22 de septiembre, Madrid fue sede del certamen Rebuild, cita anual donde los diversos agentes de la construcción presentan soluciones pioneras en pos de la transformación de un sector en plena revolución hacia la industrialización.

Revolución que trae consigo tres nuevos pilares sobre los que arquitectos, constructores, promotores y sistemistas se apoyan para dar forma a la arquitectura del presente y futuro. El primer pilar, la digitalización, convierte un proceso constructivo analógico en uno digital, altamente eficiente, mejorando la precisión en obra, mediante tecnologías como la automatización de procesos, o la metodología BIM: una metodología colaborativa de trabajo diseñada para la gestión de proyectos, que permite centralizar toda la información relativa al mismo digitalmente, desde el diseño, el presupuesto y el impacto ambiental, hasta la información sobre el desarrollo de los plazos, el mantenimiento y el resto de fases del proyecto.

El segundo pilar, la industrialización, permite unas velocidades de construcción mucho más rápidas y económicas y unas condiciones de trabajo más seguras para los trabajadores, al trasladar el centro productivo desde la obra con sus riesgos inherentes, a una fábrica, donde los procesos se ejecutan con tolerancias ya no de metros, si no de micras. Esto permite una trazabilidad de todo el proceso, desde la concepción de la idea constructiva hasta su finalización con garantía de cumplimiento normativo. En definitiva, se trata de fabricar edificación, en vez de construirla.

Además, la construcción industrializada ligera desarrolla su proceso totalmente en seco, sin lentos fraguados que contaminan ingentes cantidades de agua, lo que nos lleva al último pilar: la sostenibilidad, el que justifica la existencia de los otros dos. Sin él, todo lo demás está de más. La sociedad avanza hacia una utopía energética donde el parque inmobiliario será autosuficiente, autárquico, capaz de mantener el confort térmico con un consumo casi nulo de energía. Este destino favorece nuestra economía, ya que el 40% del gasto doméstico actual proviene de los suministros eléctricos, pero sobre todo a nuestro futuro y al de las generaciones venideras.

Para ello, la construcción debe emplear nuevas técnicas y técnicos. La nueva técnica es sinónimo de nuevos materiales. Materiales inteligentes, sostenibles, ligeros, que no exijan consumo de energía para mantener el confort térmico, hacia una sociedad de consumo cero. La utopía energética antes mencionada no solo es posible, es ya una realidad, si la construcción y la arquitectura están dispuestas a abrazarla. Es ahí donde entra en juego el papel del nuevo técnico. El arquitecto no del futuro, sino del actual presente. El arquitecto dispuesto a transformase para transformar, a despojarse de los vicios de la construcción tradicional sin miedo a afrontar la nueva era de la construcción: racional, eficiente y sostenible. Y el marco ideal para afrontar esta nueva era es Rebuild.

Thermochip, empresa líder en fabricación en paneles ligeros altamente eficientes para la edificación, estuvo presente en este evento imprescindible, con un stand enteramente digital a través de tecnología de realidad virtual y realidad aumentada, manteniendo la máxima de la sostenibilidad y la digitalización. De esta forma, los visitantes pudieron, mediante una inmersión total, descubrir y comprender el sistema Thermochip Housing, un sistema inteligente de cerramiento de envolvente integral. El sistema Thermochip Housing es aplicable sobre cualquier estructura: acero, light steel frame, entramado ligero de madera o estructuras mixtas.

Frente al cerramiento tradicional con ladrillo u hormigón, Thermochip Housing ofrece, con el mismo coste, una ejecución mucho más rápida y limpia gracias a la sencillez de instalación de su sistema, acortando los plazos de entrega y ahorrando recursos como personal de instalación o agua, ya que su instalación se realiza 100% en seco. Además, al utilizar un solo producto para fachadas, cubiertas y forjados, se simplifican y abaratan las operaciones de montaje.

En términos de rendimiento, Thermochip Housing ofrece, en cumplimiento estricto del código técnico de edificación, una eficiencia energética inigualable. Haciendo una comparativa con los métodos tradicionales, el sistema Housing, al no necesitar apenas calefacción, ofrece importantes ahorros: un hogar de construcción tradicional consume una media de 70 kWh/m2 al año, mientras que un hogar construido utilizando Thermochip Housing consume una media de 6,47 kWh/m2 al año. Un ahorro del 92% en el consumo energético.

Para refrendar estas aseveraciones, Thermochip presentó en primicia en Rebuild el primer análisis comparativo del ciclo de vida de una misma vivienda de 136 m2 construida mediante construcción tradicional; prefabricados de hormigón; y fabricada mediante metodologías industrializadas ligeras con sistemas Thermochip. Este estudio oficial, realizado por el ITeC (Instituto de Tecnología de la Construcción), ha logrado cuantificar científicamente cuánto más sostenibles son los sistemas industrializados ligeros frente a los tradicionales e industrializados pesados. Para ello, cuantifica el impacto ambiental de una edificación teniendo en cuenta todas sus fases de ciclo de vida: 1) materias primas y materiales utilizados en la ejecución del edificio, 2) proceso de fabricación o construcción, 3) uso, mantenimiento y rehabilitación del edificio, 4) derribo y reciclaje de este.

Así, las conclusiones que arroja el estudio son que a lo largo de todo su ciclo de vida, la vivienda construida con sistemas tradicionales o prefabricados de hormigón, genera casi el triple de kg equivalentes de emisiones de CO2, consume casi el triple de m3 de agua, el doble de megajulios de energía no renovable y genera casi el doble de toneladas de residuos que la vivienda fabricada con sistemas industrializados ligeros Thermochip.

Además, Thermochip participó en ponencias tales como “Construcción Offsite, antes o después de la industrialización”, “El análisis de impacto de sostenibilidad material por material: Acero, steel-frame y modularidad”, “Desde la Economía: Mecanismos de financiación alternativa” y “Thermochip Housing – Envolvente térmica industrializada”.

La irrupción de la industrialización también ha dado lugar a nuevas iniciativas y asociaciones entre empresas, como el Offsite Construction Hub, asociación que reúne a todos los agentes sectoriales especializados, interesados en impulsar la industrialización y la innovación en la construcción en España, fraguado en ediciones anteriores de Rebuild y que, tras la edición actual, reúne ya a más de 90 empresas entre socios y suscriptores.

www.thermochip.com