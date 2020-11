Las emociones son el pilar de trabajo de Javier. “Las emociones por la pérdida, que van desde la rabia hasta la culpa y el dolor. Pero también las emociones que generan las reacciones de las personas del entorno. Como psicólogo, he dejado a Mar un espacio en el que lo que ella siente no es juzgado, porque todo lo que expresa es válido. Sin embargo, en una sociedad en la que no sabemos cómo hablar de la muerte, y menos de la infantil, tendemos a juzgar. Sin malicia, pero con desconocimiento. La muerte sigue siendo un tema demasiado tabú como para poder hablar de ella con empatía y acompañamiento”.



Mar corrobora este silencio consciente sobre la muerte con su propia experiencia. “Al morir Vicent, hubo madres de su clase que dejaron de hablarme. Supongo que porque no sabían qué decirme. Veía cómo había vecinos de nuestro bloque que subían por las escaleras para no compartir conmigo el ascensor. Ver cómo la gente se aparta de ti, en un momento tan duro, duele”. Para esos momentos, Mar tiene un consejo. “Lo primero que necesito oír es ‘lo siento’. Después de eso, todo fluye”.



En el proceso de duelo, comenta Mar, cobró una importancia tremenda el hijo pequeño de la pareja, Guillem. En el momento en que murió su hermano, tenía dos años y medio. “Creo que Guillem fue mi condena y a la vez mi salvación”, comenta Mar. “Tener que levantarme cada día para llevarlo al cole, a la misma clase en la que había estado su hermano, era como una pesadilla. Pero esa obligación de volver a una rutina, a tener un motivo para seguir viviendo, es lo que me está ayudando a adaptarme a la situación”. Una vez asimilada la rutina, la vuelta a la vida de la familia ha sido pausada, pero segura. “Poco a poco hemos ido recuperando momentos para nosotros, abriendo proyectos vitales que nos ilusionan. Como la casa en el campo que hemos comprado hace poco, y que a Javi le hace mucha ilusión porque quiere sembrar ahí un huerto”.