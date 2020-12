Cuando Joan Vernet se jubiló empezó a tener miedo de quedarse solo; se levantaba e iba a caminar, pero, tímido como es, apenas trataba a nadie excepto a su hermana, Maria Rosa, que sintió que su mundo había acabado cuando perdió a su marido. A unas puertas de distancia, vecina también de Terrassa, una despierta costurera, Dolors Anglada, apenas salía de casa por un problema de movilidad en sus piernas. Ninguno de ellos experimenta la soledad de la misma manera, pero los tres tienen algo en común: han abierto la puerta al programa Siempre acompañados de la Fundación ”la Caixa” y han tenido la valentía de admitir que se sienten solos para ponerle remedio construyendo relaciones que para ellos sean significativas.



Porque llamar a un timbre puede ser, como asegura la Dra. María Márquez, el empujón que necesita una persona en riesgo de aislamiento para salir de “esas inercias que se perpetúan, como el miedo a que siendo mayores no le van a interesar a nadie”. Y aunque tal vez no haya ganas de atender esa llamada, podemos ayudarles a tenerlas.



Para Javier Yanguas, la soledad es compleja y diversa, y está muy relacionada con la vulnerabilidad. Así, al envejecer nos sentimos más vulnerables, a la vez que la soledad incrementa este sentimiento de desamparo, que a menudo es percibido como un fracaso.



“Hay muchos tipos de soledad: está la soledad social, en que la persona no tiene a nadie; la emocional, en que nos sentimos rechazados y echamos de menos, y un tercer tipo de soledad de la que a menudo no se habla y que es un tema pendiente de la psicogerontología, la soledad existencial. Es decir, la sensación de no poder conectar con los demás, de sentir que nos falta propósito, y eso está muy ligado al sentido de la vida”, sostiene Yanguas.