“Estamos ante un proyecto único en Europa, un reto médico y tecnológico para encontrar una solución transformadora que ofrezca una oportunidad a los 25.000 bebés que nacen con seis meses o menos de gestación al año en Europa”, cuenta el Dr. Gratacós. “Cuando nacen tan prematuramente, su organismo no está preparado para respirar y comer como los bebés que nacen a término. Con la placenta artificial, vamos a favor de su naturaleza, proporcionándoles un medio que para ellos es natural”.



Los beneficios de este gran proyecto serán múltiples. Los más importantes: reducir la mortalidad de los bebés prematuros extremos y minimizar o evitar sus secuelas de desarrollo, que ahora presentan 3 de cada 4 supervivientes y que suelen producirse en sistema nervioso, pulmones, corazón, intestinos y riñones, lo que mejorará mucho su calidad de vida.



En esta placenta, el bebé encontrará un entorno líquido en un recipiente blando realizado con materiales biocompatibles. Pero antes tienen que trasladarlo allí, y el paso del vientre materno a este entorno artificial es uno de los momentos más delicados de todo el proceso. “Tenemos que conseguir cortar el cordón umbilical y conectarlo rápidamente a la placenta artificial, e impedir que el feto empiece a respirar expandiendo sus pulmones. Es decir, evitar que pase de ser un feto a un bebé”, explica la Dra. Elisenda Eixarch, una de las investigadoras sénior del proyecto. Este procedimiento debe hacerse en pocos minutos, y cuenta que los especialistas que lo llevarán a cabo siguen un entrenamiento específico para ejecutarlo con éxito. Además, administran al feto medicación para que no empiece a respirar “y para que no le cambie la circulación, porque en vida fetal muy poca sangre circula por los pulmones y con la primera respiración esto cambia por completo”, aclara.