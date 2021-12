Las personas que practican una belleza consciente sienten la belleza desde la piel al alma. La personalización es el futuro de la cosmética y de la medicina.

Somos esencialmente visibles, de ahí la importancia de la piel en nuestra imagen. La piel no sólo consta de células, estamos rodeados de bacterias, hongos y virus, que nos rodean y protegen, pero que debemos protegerlos para prevenir enfermedades.

En cada edad, la flora bacteriana o microbiota cambia. Los cambios de temperatura como el frío y la calidad de cosméticos que nos aplicamos, afectan a nuestra microbiota pudiendo alterar el equilibrio. Y cuanto más personalizado sea el cuidado de nuestra piel en función de los hábitos y necesidades de cada persona, de mejor calidad será nuestra microbiota.

Gemma’s Dream no sólo vende productos, sino asesoramiento on line con video llamada, orientación con tratamientos personalizados con los skin boosters junto a un estilo de vida donde la salud, belleza y bienestar van de la mano, respetando al máximo nuestro planeta y todo nuestro entorno. “Si no conseguimos que las personas aprendan a ser conscientes de lo que se aplican, de aceptar quienes son y envejecer de manera natural y que aprendan a realizar unas rutinas, los resultados no serán óptimos”, puntualiza Gemma Prudencio, Farmacéutica Cosmetóloga y Asesora de Belleza.