“Podemos llegar a conseguir un 100% de financiación de la hipoteca y a las mejores condiciones del mercado”

La mayoría, si nos queremos comprar una casa, vamos directamente al banco, pero hay otras opciones, ¿verdad?

Sí, la mayoría de la gente va a su banco y en él les ofrecen lo que al banco le interesa, les intentan “vender” sus productos. Pero trabajando con nosotros tendría todo el abanico de opciones que la banca ofrece. Podemos llegar, en función del perfil de cliente, a conseguir un 100% de financiación y a las mejores condiciones del mercado.

Entonces, ¿firmaría la hipoteca con vosotros o con un banco?

A ver, aquí conviene aclarar un punto. Ellos firman con una entidad bancaria, Gestión Directa Hipotecaria no presta el dinero, simplemente intermedia entre los clientes y todos los bancos. Por ello, a la hora de pedir una hipoteca, les diría que lo mirasen con nosotros, lógicamente. Como te he comentado, somos un ahorro para el cliente. Si no lo somos, que no lo hagan con nosotros. El cliente puede buscar también por su cuenta, le damos la opción de buscar por su lado, aunque la mayoría confía en que nosotros le ofrecemos lo mejor. Pero como siempre decimos: dinos qué tienes, compara con lo que te conseguimos, y si realmente no es un ahorro para ti porque no mejoramos tu oferta, no lo hagas con nosotros.

¿Qué ventajas obtendré si acudo a Gestión Directa Hipotecaria?

Tener la certeza que vas a conseguir las mejores condiciones en tu hipoteca tanto en porcentaje de financiación como en tipos de interés. Además de contar con un equipo de profesionales con más de 15 años de experiencia en el sector y con todas las garantías, ya que, al igual que las entidades bancarias, estamos dados de alta en el Banco de España, exigiéndonos una formación y dando total seguridad a las personas que confían en nosotros.

Y la otra pregunta obligada es: ¿por qué venir a Gestión Directa Hipotecaria y no a otra empresa?

Por desgracia, en nuestro sector hay mucho intrusismo y hay gente que se dedica a hacer lo mismo sin cumplir los exigentes requisitos que nos pide el Banco de España para dedicarnos a la intermediación hipotecaria. En Gestión Directa Hipotecaria tenemos la experiencia, la profesionalidad y el equipo para que cualquier persona que decida contar con nosotros lo haga con total seguridad y garantías.