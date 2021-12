Sin embargo, y por desgracia, 40 años después de las primeras diagnosis, el VIH no es cosa del pasado. Además de avances como los tratamientos antirretrovirales que permiten que el virus no se desarrolle hasta alcanzar el estadio definitivo de la infección en la fase de sida, o la profilaxis prexposición (PrEP), una terapia de prevención para no contraerlo en caso de mantener prácticas sexuales de riesgo, es necesario poner el foco de atención en el diagnóstico temprano de la infección y comenzar cuanto antes el tratamiento para que las personas con VIH tengan una buena calidad de vida a largo plazo.

Hasta la llegada de la cura definitiva, son muchas las líneas que tratan de que la vida con VIH sea precisamente eso, una vida en la que la gente muera con el virus, pero no por el virus. Mientras tanto, no solo será necesario avanzar en el campo científico, sino que nosotros, como sociedad, también tenemos que poner de nuestra parte.