¿Qué le impulsó a crear Grupo Marver?

En 2010, cuando tenía 24 años y llevaba ocho trabajando en el mundo de la metalurgia, decidí iniciar algo nuevo. Empecé en plena crisis en un gallinero por el que pagaba una renta muy baja. Había mucha competencia y decidí que no sólo se podía competir en precio, sino con producto. Empezamos a desarrollar nuestras puertas de aluminio soldado y en 2017 fuimos a nuestra primera feria internacional, FIPA en Valencia, que supuso un antes y un después.

¿Por qué decidió trabajar el aluminio soldado?

Los clientes se quejaban porque las puertas de hierro pesaban mucho, se descolgaban, se oxidaban. Hacían una inversión muy grande para un producto que se deterioraba en un corto plazo. Empecé a buscar alternativas para ofrecer un producto de la máxima calidad pero sobre todo que durara mucho tiempo. El aluminio soldado en Madrid era muy residual, sólo se veía en el norte de España y en los mercados europeos, y nosotros hemos logrado crear esa demanda, empezando desde la capital y ramificando a toda la Península.

¿Cómo fue su entrada en el mercado?

Fue muy complicado. El material no se conocía, lo único que me sobraba era ilusión y ganas, y cuando presentaba esta alternativa a los clientes, las otras empresas eran más económicas y además le decían que mi producto era malo. Era una batalla muy arriesgada, porque estaba ofreciendo algo aún desconocido, pero no cejé en el empeño y estuvimos machacando hasta que conseguimos bascular esta tendencia.

¿Qué ventajas tiene el aluminio soldado?

El aluminio soldado el 3.0 de la cancela de exterior porque aúna la fuerza del hierro con la garantía anti óxido del aluminio, pero con una estructura más fuerte que el aluminio ensamblado tradicional. Además, no requiere ningún tipo de mantenimiento siempre que el tratamiento sea el adecuado.

¿Cuántos productos tienen en catálogo?

Marver Aluminio Soldado empezó con doce modelos patentados, y a partir de ahí comenzamos a desarrollar nuestra propia perfilería, que hoy representa un 20% del portafolio. Ahora tiene 27 modelos y fabrica unas 2.500 puertas al año. Es nuestra joya de la corona, y tenemos otras tres marcas. Iron Tecnología del Metal responde a la nostalgia del hierro con el que empecé, y produce puertas muy especiales, por su diseño y porque dan respuesta a necesidades de grandes dimensiones y aperturas complejas. Minimal Design nació para ofrecer muebles de diseño para el exterior, otra de mis inquietudes. Es una colección propia que aporta más resistencia y requiere menos mantenimiento que otros materiales. Finalmente, Marver Automation tiene un equipo de especialistas que ayudan a los clientes a encontrar el tipo de motor que necesita la puerta que están pidiendo.

¿Le han salido ya competidores que usen el aluminio soldado?

Ya se han subido al barco muchas empresas, pero detrás hay un trabajo duro que hemos hecho nosotros, hemos abierto un hueco en el mercado de algo que ya existía, porque no hemos inventado la pólvora pero hemos hecho que prenda. La competencia es inevitable, y de hecho es buena, a mí me ha repercutido en positivo; nos ha abierto mercado en zonas en las que todavía no teníamos mucha presencia, porque hacen una labor comercial, los clientes buscan alternativas y nos encuentran a nosotros. La moraleja es seguir en la línea de hacerlo bien, diseñar perfiles propios, innovar y patentar para diferenciarnos de la competencia.

¿Qué otras innovaciones han impulsado para seguir diferenciándose?

La clave del éxito está en la innovación constante. Ahora vamos a incorporar en todas nuestras puertas lo que se denomina pinturas súper durables, las que se utilizan en edificios de gran altura para que aguanten el paso del tiempo. No hay precedentes de que una pintura con el sello Qualicoat se presente en clase 2 para una cancela de exterior. Por otro lado, la innovación tiene que ir dirigida a adoptar las nuevas normativas. La puerta automática se ha reconocido como sector en Industria, y se han creado normativas que obligan a dotarla de mucha más seguridad. Nosotros tenemos que estar al día de toda esta reglamentación para ser el lugar de confianza de los clientes. Otro objetivo de la innovación es optimizar los procesos de fabricación, para conseguir que los operarios mejoren su rendimiento con el mismo esfuerzo y que se sientan realizados como profesionales.

¿Qué opciones tienen en automatización?

Trabajamos como distribuidor de los motores de la familia Nice, y hemos creado el Marver Integra System para responder a las nuevas normativas. Es un pilar de aluminio que tiene el accionador automático en su interior, y por su altura sirve para sujetar la cancela por la parte superior. Se completa con una serie de cepillos que ocultan todas las luces, y el tiempo de instalación se reduce a la mitad.

¿Trabajan ya en más ideas para el futuro?

Ya estamos trabajando en la nueva generación de puertas de aluminio soldado, que responde a una necesidad detectada en los clientes. Consiste en reducir todo el marco de la puerta a una pieza lisa, más sobria y minimalista, como si no tuviera tapajuntas. Esa perfilería no se puede encontrar en ningún sitio, y lo que hemos hecho ha sido diseñarla y desarrollarla nosotros. Además, la hemos dotado de un sistema para canalizar los restos de agua que quedan en la fase previa al pintado, de tal forma que la pintura queda perfectamente adherida.

¿En qué mercados pretenden crecer?

Tengo las miras puestas en Europa. Estoy centrado en innovar para poder ir a la feria de París de 2022 con la puerta de las puertas, porque en ese mercado conocen perfectamente este material, y necesitamos argumentos para convencerlos de que nos compren a nosotros.

www.grupomarver.es