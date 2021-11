Un nuevo concepto en rehabilitación, ¿a qué te refieres?

Una respuesta a la necesidad de los pacientes de neurorrehabilitación es la llamada terapia intensiva. Nuestra respuesta va incluso más allá, ofreciendo al paciente un nuevo centro, el Center for Clinical Neuroscience del Hospital Los Madroños, en donde terapeutas, médicos especialistas, psicólogos, ingenieros, físicos, matemáticos, etc. trabajan como un solo equipo, con colaboraciones nacionales e internacionales, para lograr la excelencia en rehabilitación. Nuestro propósito es que el paciente no sólo participe, sino que sea el eje de nuestra actividad transversal. En el Center for Clinical Neuroscience del Hospital Los Madroños, junto con una actividad terapéutica, se articularán actividades de investigación e innovación, así como de difusión de las tecnologías emergentes a pacientes, familiares y, en general, a la sociedad.

¿Qué tipo de colaboraciones?

Nuestro objetivo no es sólo trabajar con evidencia científica, sino crear evidencia científica para la mejora del paciente, aplicando nuevas tecnologías. En este sentido, trabajamos estrechamente con varios grupos nacionales de investigación, entre otros, con el Grupo de Neuro-Rehabilitación del Instituto Cajal del CSIC. En concreto el Center for Clinical Neuroscience del Hospital Los Madroños ha sido escogido por la Unión Europea como la sede del Proyecto Europeo Eurobench para la estandarización de la robótica de la marcha. Nuestro nuevo centro nace con un fuerte concepto integrador y colaborativo fruto del cual mantenemos colaboraciones activas internacionales con centros de rehabilitación referencia de Estados Unidos, Europa y Asia, así como universidades y centros de investigación.

Concretamente, ¿a qué tipo de tecnologías te refieres?

Tecnologías emergentes como robótica ligera portable tipo exoesqueletos, análisis avanzado de la marcha, realidad virtual, inteligencia artificial, neuroimagen avanzada, estimulación cerebral, etc. orientadas al diagnóstico y tratamiento. Estamos asistiendo a un cambio en los modelos tradicionales con la incorporación de la tecnología, tanto en su diseño, producción y utilización, como parte implicada del proceso neurorrehabilitador. Nuestro enfoque ha generado mucho interés en empresas de alta tecnología orientada a la rehabilitación, que se encuentran abiertas a colaborar con nosotros.

Queremos potenciar la Comunidad de Madrid y a España como referente internacional en investigación e innovación en el ámbito de la rehabilitación avanzada, tanto en el área clínica como industrial.

¿Cómo repercuten estos proyectos en el paciente?

El paciente del Hospital Los Madroños será el gran beneficiado, al poder acceder no sólo a procedimientos avanzados usando tecnología comercial, sino también a tecnología innovadora mediante su participación, por ejemplo, en ensayos clínicos, dentro de su programa neurorrehabilitador global.

¿Y cuál es el futuro del Center for Clinical Neuroscience del Hospital Los Madroños?

Pretendemos ser centro de referencia nacional para la rehabilitación de pacientes con secuelas neurológicas de ictus, lesión medular, cardiológicos, Parkinson, etc. ofreciendo un modelo único a nivel internacional. Nuestro objetivo es cerrar el círculo del proceso rehabilitador continuo, facilitando a los pacientes el acceso a las tecnologías emergentes de forma que puedan recibir una rehabilitación avanzada adaptada a sus necesidades reales.