Ana es enfermera y trabaja por turnos: una semana le toca por la mañana, otra por la tarde y otra, partido. Javier se gana la vida como periodista freelance, así que recibe encargos y cubre noticias sin prestar mucha atención al calendario. Cada día están en casa a una hora diferente, por lo que no tienen una rutina establecida. Pero eso no significa que no les preocupe el ahorro. Necesitan una tarifa que se adapte a su modo de vida.

Con el Plan Elige 8 Horas pueden elegir cada día cuáles son las 8 horas del día en las que quieren ahorrar en su consumo. Además, para hacerlo de forma cómoda y sencilla, podrán cambiar esas horas en tiempo real desde la app de Iberdrola.