Al contrario que otras personas, nunca he sentido que mi calvicie fuera un problema. Cuando llegó el momento y tenía muchas entradas, me rapé y seguí mi vida normal sin más ceremonia. Al margen de mi profesión como periodista, siempre me ha gustado hacer deporte y salir, por lo que nunca he dejado de sentirme joven, bien, a gusto conmigo mismo. Había asumido que mis entradas eran parte de mi identidad y ya está.

Sin embargo, poco después, en el cumpleaños de una amiga del trabajo, me reencontré con Márquez, un antiguo compañero con quien había coincidido en una revista años atrás. ¡No pude evitar mi sorpresa al verle! Después de años sin coincidir, lucía un pelo fuerte y sano donde antes tenía unas entradas pronunciadas, mucho más que las mías, según lo que recordaba. “Te has quitado diez años de encima”, le comenté sonriendo. “Transplante capilar, Mario”, me dijo, mientras se atusaba el flequillo. “No he podido hacer nada mejor”.