Otros datos a tener en cuenta son, por ejemplo, que más del 50% de la población ha sentido algún tipo de tristeza o ansiedad durante este periodo de tiempo; y que entorno al 69.6% de los padres y madres encuestados afirman que, durante el confinamiento, sus hijos presentaron reacciones emocionales negativas, el 31.3% problemas en el sueño y el 24.1% problemas de conducta, según la Confederación Salud Mental España.

Hoy, 10 de octubre, día de la salud mental, es un día perfecto para luchar contra el estigma. Más de la mitad de las personas que necesitan tratamiento en salud mental no piden ayuda, y entre el 35% y el 50% de las personas que lo hacen, no reciben el tratamiento adecuado.

Los expertos recomiendan estar atentos a las señales de alerta y, sobre todo, pedir ayuda. “Pedir ayuda no es fácil y no siempre es agradable. Pero si soy capaz de ir más allá del miedo y de esa sensación de vergüenza, entenderé que no voy a hacerlo hoy y que no voy a hacerlo solo. Y no hay absolutamente nada malo en ello”, afirma Oriol Rodríguez, terapeuta de Ita Anglí.

En España, 1 de cada 10 personas mayores de 15 años ha sido diagnosticada con algún problema de salud mental, según datos del Ministerio de Sanidad, y 450 millones de personas en todo el mundo se ven afectadas por un problema de salud mental que dificulta gravemente su vida.

Si crees que necesitas ayuda, pídela.

www.itasaludmental.com

900 500 535