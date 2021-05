¿Cuáles son los orígenes de la empresa?

La empresa se fundó en 1971, pero el Grupo JAMSA es más que un proyecto empresarial con más de 50 años de experiencia y arraigo en el sector inmobiliario. Se trata de un proyecto familiar y de vida, actualmente liderado por la segunda generación, afianzando los valores tradicionales en que fue fundada, pero modernizándose y apostando por nuevos retos y oportunidades dentro del mercado inmobiliario

¿Con qué estructura cuentan actualmente?

Hoy contamos con oficinas en cuatro ciudades para dar cobertura a todo el territorio nacional: Madrid, Marbella. Córdoba y Santander. Aunque hemos desarrollado algunos proyectos fuera de nuestras fronteras, actualmente centramos nuestro desarrollo en España. Tenemos suelo en cartera por valor de 97 millones de euros y tenemos previsto desarrollar proyectos por un valor de construcción por un importe superior a los 100 millones de euros. De todos modos, en nuestra constante búsqueda de oportunidades, estamos abiertos a cualquier ámbito geográfico.

¿Cuántas promociones tienen en marcha hoy?

Pese a la crisis generada por el Covid, no hemos disminuido el ritmo, y hemos seguido desarrollando todas las promociones que teníamos previstas. Y lo hemos hecho con un gran éxito, como demuestra la entrega de nuestras viviendas de Córdoba y Estepona, que se producirá en los próximos meses. En este momento, tenemos 24 promociones dentro de nuestro plan de negocio, o lo que es lo mismo unas 700 viviendas de obra nueva en construcción.

¿A qué perfil de cliente se dirigen?

Abarcamos un perfil realmente amplio, ya que nos busca desde el cliente que necesita una vivienda habitual y que nos conoce por ser una compañía de renombre en el desarrollo urbanístico de su ciudad, como puede ser el caso de Córdoba o Santander, y que tiene certeza absoluta sobre la calidad de nuestras viviendas, o en aquellas otras ciudades donde la compañía ha desarrollado un menor número de promociones.

También están aquellos otros clientes que por la ubicación de la promoción pueden invertir en viviendas que pueden ser usadas como primera o segunda residencia, posibilitando además de su disfrute, una inversión de alta rentabilidad para alquilar bien con carácter estacional o de larga duración, como las que estamos desarrollando en Loredo o en Estepona.

Por otro lado, realizamos proyectos de gran lujo, que suelen ir destinados a un cliente extranjero. Estos proyectos los desarrollamos tanto en solitario como en colaboración con fondos internacionales que recurren a nosotros como el partner ideal por nuestro bagaje y nuestra excelencia. En este caso, tenemos gran experiencia en la Costa del Sol, destacando las urbanizaciones de lujo y las villas de Marbella, y los proyectos de Mijas y de Estepona.

¿Qué diferencia a la empresa de sus competidores?

JAMSA forma un grupo muy sólido desde el punto de vista patrimonial y de solvencia, lo que no sólo es una garantía para el comprador, sino que nos permite también superar las crisis acaecidas en el sector –como la ocurrida en 2008– y adaptarnos a los importantes cambios en “las reglas de juego” por la rigurosa política de financiación adoptada por las entidades crediticias. Además, como bien dice la sabiduría popular: “La confianza se gana con mil actos y se pierde con tan solo uno”. Estamos obligados a mantener los más altos niveles de exigencia en todas y cada una de nuestras viviendas. Nuestro proyecto no es algo efímero. No somos una empresa creada ad-hoc y que luego desaparece. Somos una Family Office con más de cincuenta años de experiencia y que ya ha llevado a cabo el relevo generacional, ofreciendo también servicios complementarios y ampliando las miras del negocio. Al final encontrar una misma empresa promotora, constructora y de gestión es complicado hoy en día. Construimos para nosotros mismos con el objetivo de garantizar el éxito de todos nuestros proyectos cumpliendo con los plazos de entrega y calidades acordados. Esto es un factor muy a tener en cuenta puesto que los clientes agradecen que la propia promotora, sea la que construye el proyecto. Un paquete super personalizado teniendo un 360º dentro del mismo techo.

¿Cómo definirían la filosofía de trabajo de la firma?

Nuestras señas de identidad son la calidad, la excelencia y la atención personalizada. Estamos volcados para lograr la satisfacción de los clientes. Pensando en el futuro, obligados por nuestro pasado. Calidad y honradez ante todo. Y aquí debo agradecer a todo mi equipo el esfuerzo y dedicación por la empresa, porque sin ellos nada de esto sería posible.

¿Se traduce esa forma de trabajar en una clientela fiel?

Si, claramente. Aunque no se trata de un sector donde sea fácil que pueda existir una compra recurrente, si es cierto que en aquellas localidades donde hemos tenido un mayor desarrollo, nuestro nombre es claramente identificado por los potenciales compradores.

¿Es posible continuar innovando en un sector como el inmobiliario?

Por supuesto. Se puede innovar en el diseño y la eficiencia de las viviendas, en las oportunidades inmobiliarias, en la comunicación con los clientes, en los servicios que se puedan dar a los diferentes participes del sector… Las preferencias de los consumidores cambian y el mercado está en constante movimiento, así que hay que adaptarse y, en la medida de lo posible, adelantarse a dichos cambios.

¿Cuáles son los retos de futuro de la empresa?

Seguir siendo referente en el mercado otros 50 años. Nos hemos ganado la confianza tanto de clientes como de proveedores durante todos estos años, manteniendo nuestros niveles de exigencia y estándares de calidad. Queremos crecer ordenadamente dentro de un mercado predominantemente marcado por operaciones de fondos de inversión que quieren coger cuota de mercado. Para nosotros es fundamental ser muy selectivo con las decisiones de compra de suelos, ya que cada decisión es un reto.