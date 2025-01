El SAF tiene un origen orgánico, ya que está compuesto de aceites usados, como, por ejemplo, el de cocina. Gracias a sus materias primas, no solo se reduce la emisión de CO2 a la atmósfera en un 75%, sino que además no afecta ni compite con la producción de alimentos ni afecta a la biodiversidad. Un buen ejemplo de esto es que no se emplean soja o aceite de palma, ya que estas fuentes pueden generar altos índices de deforestación.