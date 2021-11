¿Por qué ahora este paso hacia la internacionalización?

La internacionalización de Formación Universitaria la empezamos a plantear desde que recibimos las primeras solicitudes de matrículas para nuestros programas formativos por parte de alumnos establecidos en países fuera de España. Actualmente contamos con una sólida y consolidada estructura, tanto en equipo humano como en afluencia de alumnos, así como en instalaciones, con lo cual la decisión de mirar más allá de nuestras fronteras ha venido de forma, podemos decir, natural.

Estamos en el momento adecuado para abrirnos a nuevos mercados, en especial Latinoamérica, por razones lingüísticas y culturales obvias, y es ahí donde vamos a iniciar nuestra expansión.

Contamos con una amplia oferta formativa de alta calidad, un modelo de enseñanza at home, un ranking de valoración que nos sitúa entre las primeras instituciones educativas no presenciales de nuestro país, hemos trabajado en una activa política de alianzas y acuerdos con universidades del espacio europeo de educación superior y queremos poner todo esto en valor. Uno de nuestros objetivos es crear redes para el intercambio de alumnos y, para ello, estamos inmersos ahora en un proceso de reclutamiento de profesionales latinoamericanos y disponemos de un modelo de enseñanza at home “sincrónico y asincrónico”.

¿Cómo se plantean acometer este proceso?

Vamos a utilizar un híbrido como forma de internacionalizar Formación Universitaria. La primera forma es la matriculación directa, es decir, la comercialización desde España de nuestros masters. Bajo esta forma, el personal de Formación Universitaria se encargará del proceso completo de matriculación del alumno extranjero. La segunda forma es mediante representantes autorizados en cada país, lo que implica directamente a profesionales o empresas que desarrollan su actividad en el país de destino. En el futuro también es posible que nos planteemos joint-ventures, franquicias, licencias.

¿Qué objetivos se plantean?

Pues son varios, pero entre los principales me gustaría destacar que buscamos aumentar el nivel potencial de mercado de Formación Universitaria más allá de nuestras fronteras y compartiendo un idioma común. Igualmente, y esto tiene que ver con la dependencia, indudablemente con nuestro salto buscamos disminuir los riesgos que puede implicar depender de un solo mercado, así como compensar las posibles debilidades futuras del mercado español.

Para Formación Universitaria se abre ahora un reto apasionante, como es competir en un mercado global gracias a las nuevas tecnologías que nos permiten tener alumnos y colaboradores en toda Latinoamérica, y no sólo en España.

Por último, y no por ello menos importante, tenemos como objetivo aprovechar la creciente demanda de formación de postgrado española y también que del 15 al 20% de nuestros alumnos totales procedan de países latinoamericanos. Igualmente esto tiene que ver con nuestra zona de captación que pasa de ser nacional a internacional.

¿Por qué han elegido Latinoamérica?

Latinoamérica es nuestro principal mercado objetivo, por el hecho de tener el mismo idioma, básico para impartir nuestros programas de formación. Se trata éste de un mercado objetivo para las grandes escuelas españolas. Tanto los programas formativos como las titulaciones europeas, y concretamente las españolas, gozan de un enorme prestigio y tienen una acusada demanda. Los alumnos potenciales muestran una significativa predisposición a matricularse, ya que confían en dicho prestigio.

El primer país latinoamericano que tenemos marcado en nuestra hoja de ruta es México, un territorio muy importante tanto por su tamaño, con 128,9 millones de habitantes, por la renta per cápita del target objetivo y por la alta demanda de formación de posgrado universitaria, maestrías. El hecho de llevar tiempo estudiando el mercado y haber hecho un análisis previo, nos va a facilitar nuestra implantación en el país y en el resto de los países latinoamericanos.

¿Qué previsiones se marcan entonces?

Matricular alumnos de Latinoamérica no es matemática pura. No pretendemos alcanzar el volumen de alumnos que tenemos en España de un día para otro. Nuestra progresión en número de alumnos matriculados la alcanzaremos, o la tenemos prevista, año a año. Por ello, dar una cifra exacta o concreta en este momento no es sencillo, conlleva un trabajo y un esfuerzo, sobre todo si de verdad quieres internacionalizar tu Escuela de Negocios, como es nuestro caso.

Amplían plantilla como consecuencia de este proceso, ¿habrá cambios en Formación Universitaria?

Internacionalizar nos va a significar más trabajo, más alumnos, más colaboradores. Si todo va como tenemos planificado, este esfuerzo también lo veremos reflejado en un crecimiento en la cuenta de resultados.

Habrá nuevos programas formativos y nuevos contenidos…

Desde su nacimiento en el 2001, Formación Universitaria ha crecido de forma exponencial, por nuestras aulas virtuales han pasado más de 100.000 alumnos, vamos a incrementar nuestra oferta formativa con nuevos títulos universitarios, masters.

Es verdad que fuimos pioneros en las enseñanzas técnico profesionales para el mercado hispanohablante, pero ahora tenemos mucha demanda de títulos universitarios. Formación Universitaria ha crecido tanto como las escuelas españolas más grandes. Es ilusionante y motivador ver como Formación Universitaria y otros centros grandes están impartiendo la mejor formación presencial del mundo.

Nuestro verdadero objetivo es pasar de ofrecer/comercializar un máster, a facilitar una excelente experiencia formativa, un modelo formativo centrado en el alumno, que culmina con la consecución de un máster universitario oficial y un máster especializado.

