De la mano de la Sociedad Española para el Estudio de Obesidad (SEEDO) y la asociación de pacientes ABHíspalis, un endocrino y un enfermero / nutricionista recorrerán Barcelona, A Coruña, Málaga, Sevilla y Madrid en un vehículo adaptado para realizar pruebas de composición corporal y fuerza con dispositivos sanitarios a aquellas personas que lo deseen.

El objetivo es que la población española conozca mejor la obesidad y pueda deshacerse de algunas ideas preconcebidas sobre las personas que viven con esta enfermedad.

Así, se espera acabar con los mitos que rodean esta patología y contribuir a que deje de verse como algo estético y sí como algo relacionado con la salud. Además, pretende concienciar con que la obesidad no se elige y no tiene nada que ver con la fuerza de voluntad o con no cuidarse.